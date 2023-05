Sergio Busquets, único

Quique Wolff, leyenda argentina, comentaba que, hablando con el mítico Arrigo Sacchi acerca de su Milán, el ‘zapatero prodigioso’ le confesó: “En el Milan que yo tenía, el mejor jugador era Van Basten, pero el más importante era Gullit”. En esa misma charla, Diego Pablo Simeone contaba a Wolff: “Cuando estuve dando vueltas por España fui a ver a Guardiola. ¿Sabes qué jugador me encanta de ustedes, Pep? Busquets. Todos nos quedamos obnubilados con Messi, con jugadores como Iniesta o Xavi, pero Busquets lo hace todo bien. Cuando la televisión no lo enfoca, él hace todo para que el equipo esté bien, para que esté corto, para que esté siempre bien acomodado. Para la gente pasa desapercibido, pero para nosotros no. Busquets te soluciona todo”.

‘Busi’, talento de promociones La Masia, arquitecto del mejor Barça de la historia y epicentro de la mejor selección española, ha sido una bendición. Espigado, desgarbado, sin una carrocería física imponente, ni una potencia descomunal, Sergio ha sido referente mundial. Heredero del pase cartesiano de Luis Milla y sublimador de las esencias de Guardiola, Busquets ha sido un maestro del fútbol. Lo ha sido sin potencia, sin llegada, sin juego aéreo y sin rascar.

‘Busi’, un adelantado a su tiempo, reinó anticipando, gobernó pasando y no se equivocó ni a palos. Dirigió el tráfico del centro del campo con maestría, tuvo un GPS en el cerebro, una computadora en la cabeza y un pie privilegiado. Astuto, inteligente y con una sensibilidad envidiable para alcanzar la excelencia, Busquets ganó todo lo que se puede ganar con una eficacia extraordinaria y una inteligencia extrema.

Del Bosque llegó a decir que, de volver a nacer, le habría gustado reencarnarse en Busquets. Nadie tuvo un compromiso tan grande con la idea futbolística del Barça, nadie fue capaz de incrustarse entre los centrales y salir jugando desde la cueva con tanta categoría, nadie ejecutó los pases justos con tanta precisión y nadie hizo parecer tan fácil un fútbol que, en realidad, es muy difícil.

Nadie manejó con tanta autoridad la pelota, nadie la distribuyó con un índice tan alto de acierto, nadie tomó mejores decisiones, nadie supo interpretar mejor qué necesitaba su equipo y nadie gestó con tanta clase su conocimiento del juego.

‘Busi’ siempre entregaba la pelota en mejores condiciones de las que le recibía, era el socio de todos y siempre tenía la jugada escrita en su cabeza. Tras tres lustros maravillosos defendiendo la camiseta del Barça, Busquets se acaba. Y como todo lo que tiene un principio tiene un final, Sergio, que ya dejó la selección, ahora abandona el Barça. Ha sido, de largo, el mejor mediocentro de los últimos veinte años. Un jugador único.

SEÑALES DE HUMO

Humo, humo y más humo. Un día nos dicen que se irá de París. Al otro, que jugará en Arabia. Al siguiente, que se irá a la MLS. Y de propina, nos cuentan mil detalles sobre su regreso al Barça, aunque aún no tenga oferta. Señales de humo. Todos presumen de saber dónde jugará Messi y ni el propio Messi lo sabe. ¿Sería mucho pedir esperar hasta junio?

EL PLAN Y LA HOJA DE RUTA

El Barça necesita ‘luz verde’ de LaLiga tras presentar el plan estratégico. La prioridad, inscribir a los jugadores pendientes. Después, fabricar el espacio necesario para nuevas altas, fichando jugadores que acaben contrato. Y para ello, está obligado a vender caro y bien. El Barça ya no está en la UCI, pero que nadie se engañe. No sobra un euro.