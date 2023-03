Los números de Xavi en los primeros 50 partidos en liga le sitúan en el triunvirato de los mejores entrenadores del Barcelona "Xavi no peligra, Xavi es culé por encima de todo. Ganara la liga y renovará. Todo a su tiempo y en su debido momento"

Laporta despertó el debate el pasado martes. Piensa en renovar a Xavi ya. Tiene contrato en vigor una temporada más y evidentemente, por encima de todo es culé. Xavi no peligra en el banquillo del Barcelona, es lo suficientemente honrado como para si ve que es un lastre o una carga, el contrato sea papel mojado. Tiene las espaldas cubiertas y ya dijo que no es cuestión de dinero. Yo soy y siempre he sido un firme defensor de Xavi. Para mi como jugador ha sido el mejor de la historia del fútbol español y ahora como entrenador está afrontando los compromisos más serios si eso aún joven. Sus cifras en los primeros 50 partidos en liga le sitúan en el triunvirato de los mejores entrenadores del Barcelona, a la altura de los Luis Enrique y Guardiola que lo ganaron todo con el club y que contaban, es cierto con unas grandes plantillas. Se que no hay unanimidad en la figura del Xavi entrenador, lo percibo en la calle, algunos exigen aún más y más.

Xavi repite la frase de “ viniendo de donde venimos estoy contento”, y es una de las claves, como también lo es que el club ha hecho un importantísimo esfuerzo económico hipotecando muchos activos del club para que vuelva a competir en España y en Europa. Y es que el proyecto de Xavi aún está en construcción, lleva algo más de un año y sigue progresando. tiene margen de mejora.

La suerte que tiene es que conoce a la perfección todos los resortes futbolísticos del club, aficionados, directivos, jugadores, prensa de aquí y de allí y está curado de espanto. Está licenciado si o en Barça. Cum Laude. Pocos entrenadores como él no se vendrán abajo cuando vengan mal dadás y las críticas arrecien sobre su figura. Sabe de que va todo.

Es muy loable que el presidente Laporta, en plena travesía de la temporada le dé ese respaldo institucional en forma de intento de renovación. Eso es estabilidad. Es un movimiento muy inteligente por parte de Laporta. Llega lo más duro en la liga y su técnico necesita tranquilidad. Trabajar con tranquilidad. Pero Xavi estaba tranquilo antes y después de sus manifestaciones, sabe el terreno que poda y lo efímero que es el éxito en el mundo del fútbol y la delgada línea que separa la gloria del fracaso. No es nuevo.

Por eso me da la sensación de que el más certero ha sido el entrenador y ha proclamado que primero quiere lograr los resultados, ganar la liga y si puede la Copa y luego hablar. Otro movimiento muy inteligente. Y no no será un problema de dinero. Cuando Xavi firmó por el Barcelona ya renunció a emolumentos mucho más altos de los que gana aquí. Tampoco lo será el contrato, el día que vea que es lo mejor para el club será el primero en irse. No lo duden.

Tal y como marcha la temporada lo mejor es que el técnico y el equipo acaben convenciendo a los menos favorables ofreciéndoles un triplete nacional y que hay unanimidad en su renovación. Xavi no peligra, Xavi es culé por encima de todo. Ganara la liga y renovará. Todo a su tiempo y en su debido momento.