Xavi: Primero los títulos y luego la renovación

Según 'Esport 3', el técnico agradece la oferta de Joan Laporta, pero considera que antes debe cumplir con los objetivos El egarense cree que tiene la obligación de lograr éxitos deportivos antes de firmar nada

Las palabras de Joan Laporta en el Círculo Ecuestre este martes ya han tenido su eco en forma de respuesta de Xavi Hernández. En palabras a 'Esport 3', el técnico egarense asegura estar agradecido por la propuesta del club, pero que considera que "antes se deben lograr los objetivos en forma de títulos".

"¿Renovación de Xavi? Ya me la he planteado, aunque no se gane LaLiga. Se lo he dicho a Xavi, pero él insiste en que si no ganamos... No, quiero darle un mensaje de tranquilidad", ha comentado el presidente. El entrenador vallesano lo interpreta como una muestra más de la confianza absoluta que existe entre las dos partes y de la coincidencia que hay en la elaboración de este nuevo proyecto deportivo y de club.

A PARTIR DE MAYO

Si el Barça gana, entonces sí cree que se darán las circunstancias idóneas para pensar en un proyecto a más largo plazo. En cualquier caso, no parece que esa rubrica de un nuevo contrato vaya a hacerse efectiva antes del mes de mayo.