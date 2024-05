El proyecto de Laporta

Comparecencia conjunta de Joan Laporta y Xavi Hernández

Tengo ganas de que acabe ya esta temporada de locura diaria, de sin sentido, de sinrazón, de locura absoluta. Por suerte nunca faltan ideas o temas a los que recurrir para acudir a mi cita con el Sport y hablar de la actualidad, pero esto ya lo supera todo. El Barcelona empieza a ser un sainete, algo poco serio.

Es más, arriesgo al escribir esta columna a que todo quede anticuado antes de publicarse. Hay tantos giros de guion en el Barcelona que lo que he empezado a escribir en este artículo puede ser un sinsentido a la hora de acabarlo. Improvisación tras improvisación, es el día a día culé.

El Barça, el barcelonismo militante no se merecen esto. Es una imprevisión permanente. Un club que no parece tener proyecto y una entidad que navega a la deriva sin un horizonte claro.

No se trata aquí ya de tomar partido por Laporta, por muy laportista que se sea, o por Xavi por muy admirador que seas del legendario centrocampista de Terrassa. Cabe una reflexión más profunda de lo que estamos viviendo estas últimas horas y en los últimos tiempos. No puede ser que quince días después de apostar y llorar por la continuidad de tu técnico una temporada más, por unas declaraciones, decidas que no es apto para seguir siendo el guía del proyecto del año que viene. Sobre todo si analizas fríamente las declaraciones de Xavi en la previa del choque ante el Almería.

Xavi no dice casi nada que no se supiera. Como que la situación del club no es la misma que cuando se tiraba de chequera y se firmaban a los mejores cracks del mundo. O que competirán al máximo, pero que sean conscientes de quienes son y dónde están a la hora de afrontar las temporadas.

¿Dónde está el pecado? ¿Está realmente matando la ilusión de los barcelonistas con esas declaraciones? ¿No será peor crear falsas expectativas y generar falsas ilusiones para que la decepción sea mayor? ¿Merece Xavi este despido? ¿Merece el Barcelona este esperpento permanente? Si Laporta cesa a Xavi a lo mejor Laporta debe pensar en irse también.

Esta sensación de desgobierno, esa imagen que se está proyectando al exterior está dañando día a día también la imagen del Barcelona. No, no es serio. Laporta es el principal responsable por acción o por omisión. No puede salir indemne de esta nueva crisis. Si permitió la continuidad de Xavi por un arrebato, no puede prescindir de un entrenador para un proyecto por una desafección como esta. No. Y no entraré en el capítulo económico y lo que podría implicar un cese del entrenador. Más de 15 millones de euros y empezar a hipotecar el proyecto del año que viene, que ya hace temblar.

Si finalmente Laporta decide que el proyecto debe seguir sin Xavi, a lo mejor, es que lo que no debe seguir es el proyecto Laporta si es que, a estas alturas, hay proyecto Laporta.