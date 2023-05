¿Qué piensa el Barça de Vinicius?

Empecemos por lo fundamental: Vinicius ha sido valiente y tiene razón. Ha sido valiente porque ha puesto el dedo en una llaga tan dolorosa como cierta: el racismo y la falta de respeto que se vive en cada partido en España. Y tiene razón porque demasiadas veces hemos permitido que pasaran por alto, como un incidente secundario, descalificaciones racistas intolerables en cualquier otro ámbito de la sociedad. Lo que en el trabajo, en un bar o en la calle puede ser un grave delito, se convierte en una anécdota sin importancia en un campo de fútbol.

Vinicius ha logrado sacudir medio mundo (jefes de estado incluidos) con su ya famoso comunicado de instagram, en el que denunciaba a España y LaLiga de racismo y dejaba la puerta abierta a marcharse por este motivo, y habrá que agradecerle que haya conseguido que haya un antes y un después de su sonora queja. Vincius, pues, merece un reconocimiento y, guste o no, se ha convertido en un icono mundial contra el racismo. Los que le reprochan que sea un provocador, o que se merece más tarjetas rojas, mezclan churras con merinas: la gravedad de lo que ha sucedido no puede taparse con justificaciones sospechosas. Vinicius es la víctima de esta historia, y todo lo demás, como muy deportivamente ha apuntado el propio Xavi, es otro tema que no tiene nada que ver.

En defensa de Vinicius ha salido medio mundo, aunque sorprenden, por acción y por omisión, dos clubes. En primer lugar, Florentino Pérez ha aprovechado que el Pisuerga pasaba por Valladolid para pedir una “reforma del sistema arbitral”. ¿Qué tienen que ver los árbitros con la urgente erradicación del racismo? Intentar sacar rendimiento de un hecho tan grave está fuera de lugar.

En segundo lugar, es chocante que el Barça haya sido incapaz ni siquiera de redactar un escueto comunicado de solidaridad con Vinicius. Cierto, Raphinha (como compatriota), De Jong y Xavi han expresado su condena sin ningún tipo de matiz. Pero el club ha perdido una oportunidad de ser elegante: huelga decir que en un caso de racismo no hay tacticismo posible. El Barça, gracias a Laporta, lideró la lucha contra los violentos, y en su día Eto’o fue el primer jugador que logró parar un partido por gritos racistas, por lo que este silencio institucional es difícil de entender. ¿Qué piensa el Barça del ‘caso Vinicius’? Si se han pronunciado hasta gobiernos, lo mínimo sería que se pronunciara su máximo rival.

El partido más emotivo del Barça

El Barça juega este domingo uno de los partidos más emotivos de su historia. Es el último partido en el viejo y querido Camp Nou, donde aprendimos a amar este club con nuestros padres, madres, abuelos y abuelas. Se termina una época, porque el nuevo Camp Nou poco tendrá que ver con este, ni arquitectónicamente ni socialmente. Sospechamos que la subida de precios cambiará para siempre la fisonomía de la grada. Se cierra también una era deportiva, con el adiós de Alba y Busquets. Un día para ir con toda la família y también para llorar todos juntos.