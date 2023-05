Xavi Hernández: "Toca erradicar de una vez por todas con el racismo"

"Aquí no hay escudos, se trata de personas y condenamos cualquier acto de racismo", ha explicado El técnico blaugrana apuesta por parar los partidos cuando haya insultos de cualquier índole

Xavi Hernández ha comparecido en la rueda de prensa previa al encuentro liguero frente al Valladolid. El encuentro no tiene mayor repercusión en lo futbolístico para los azulgrana y las preguntas de los periodistas enfocaron sus preguntas hacia el tema del día: la condena del racismo, tras el incidente que sufrió Vinicius en Mestalla.

El técnico blaugrana se mostró rotundamente contundente en la lucha contra el racismo. “Por desgracia, ha habido casos de racismo. Es una pena que siga pasando en 2023, es lamentable. Condeno cualquier acto de racismo en cualquier campo, hacia cualquier jugador… Aquí no hay escudos. Se trata de personas y condenamos cualquier acto de racismo, como el que vivió ayer Vinicius en Mestalla. El Valencia está tratando de identificar a estas personas. Toca erradicar de una vez por todas con el racismo", explicó el egarense.

El entrenador fue un paso más allá y es partidario de parar el partido cuando se produzca un episodio de estas características. “Siempre lo he pensado. Estoy trabajando en el banquillo y me llaman hijo de tal… No veo a ningún panadero, obrero o periodista a quien se lo digan. Es el momento de parar. ¿Insulto? Fuera, no jugamos. Es un mensaje para el presidente de la Liga y de la Federación. Vete a insultar a un obrero, que te caerá un ladrillo en la cabeza. No tengo por qué aguantar insultos y desfachateces en mi horario laboral. Ahora que tengo más poder mediático, es momento de decir ‘basta’", ha argumentado.

Xavi aprovechó su posición de poder y de altavoz mediático. “No me toca decidir, pero toca reunirse y ponerse duros. Toca educar a la gente. Si una obra de teatro no me gusta, me voy, pero no insulto”, añadió; a la vez que reconoció que "España no es racista, siempre hay casos, pero no diría tanto.