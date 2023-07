El papel de la cantera

Elaborar una plantilla de primer nivel con todas las posiciones dobladas con jugadores titulares es, hoy por hoy, imposible Como en el seno del Barça hay discrepancias se habla más de la cantera en clave económica que futbolística

“El problema del Barcelona ha sido tener demasiado dinero para equivocarse”, dijo hace poco un afamado hombre de fútbol. Ahora al Barça le toca buscar su presente condicionado por este nefasto pasado. Elaborar una plantilla de primer nivel con todas las posiciones dobladas con jugadores titulares es, hoy por hoy, imposible. Hasta que recupere su economía el club solo puede trabajar en tres direcciones: buscar futbolistas -normalmente, veteranos- que acaban contrato, jóvenes con talento y la cantera propia. El primer grupo suele gustar mucho a los entrenadores porque su experiencia es valiosa; la apuesta por los jóvenes con proyección siempre es interesante aunque tiene su riesgo; y luego está la cantera. Hoy nos quedamos aquí.

Si eres el entrenador del Barça debes ganar porque si no te van a echar. Por tanto, es más fácil confiar en los jugadores veteranos porque ofrecen más fiabilidad en sus comportamientos. Sobre el fichaje de Gundogan no ha habido debate pero sobre los jóvenes cada día hay discusión. La juventud aporta ilusión y energía pero también inexperiencia y, como consecuencia, errores. Además de un contexto que acompañe -que no haya dinero en la caja, demarcaciones no cubiertas, un poco de suerte... y evidentes cualidades- hay que ser muy bueno para hacerse un hueco en el primer equipo antes de cumplir los 20 años. Últimamente Ansu, Gavi o Balde lo han logrado.

Como en el seno del Barça hay discrepancias se habla más de la cantera en clave económica que futbolística. Hoy, la dirección deportiva y el banquillo lo ven diferente: para Deco y Mateu Alemany, por ejemplo, hacer regresar de sus cesiones a algún jugador jóven es una opción clara; para Xavi, no. Y aunque del técnico de Terrassa se espera que cuente con la gente de la Masía quizás sería interesante darle una vuelta más al asunto para tener suficientes herramientas para la discusión. ¿Prefiere Xavi recortar plazos de rendimiento con los veteranos o el problema es de falta de calidad en los futbolistas del filial o de extrema juventud, en las apuestas del club?

Juzguen ustedes: Tenas no ha renovado porque la ficha pactada por Bartomeu era muy elevada. Habrá que renegociar. Como central, el Barça prefiere fichar libre a Íñigo (Athletic, 32 años) que subir del filial a Riad (20). A Xavi no le gusta Nico (21) como medio centro y a Casadó (19) y Prim (17) los ve verdes. Gusta Romeu (Girona, casi 32). Con Héctor Fort (lateral derecho, a punto de cumplir 17 años) y Lamine Yamal (extremo, casi 16), hace falta tiempo. Sea como fuere (y estando el club como está) parece que en la hora H del día D la cantera no va a hacer acto de presencia.