¿Creen Xavi y Laporta en la cantera?

Es realmente sorprendente que en un momento de vacas flacas y de duros recortes la cantera no se haya convertido en la bandera del club. Es realmente sorprendente que un entrenador como Xavi que viene de La Masia, y que él mismo es y ha sido un símbolo del fútbol de formación, no tenga un discurso mucho más directo, radical y decidido a favor de subir jóvenes perlas del filial. Es realmente sorprendente que con la exitosa experiencia con Balde, con el que Xavi fue sin duda valiente y decidido, no se haya usado el primer equipo como una plataforma mucho más sistemática para la promoción de nuevos valores. Es realmente sorprendente que teniendo a un mediocentro como Nico, de 21 años y de casa, contrastado ya en el Valencia, se esté valorando en serio el fichaje de Parejo, de 32 años. Es realmente sorprendente que teniendo a perlas como Casadó, Pedrola o Garrido no haya un plan para probarlos en el primer equipo, como es chocante que un jugador por el que el Barça apostó en su día como Pablo Torre no haya tenido muchos más minutos. Es realmente sorprendente que, con una crisis económica sin precedentes en la historia del club, con una deuda disparada y una masa salarial que ha seguido creciendo, el discurso oficial del club no sea el de promocionar la cantera como única vía de supervivencia. Es realmente sorprendente que si uno de los principales reproches del laportismo a la junta de Bartomeu fue, con toda la razón, su menosprecio a la cantera, ahora, en una situación crítica, no haya una exigencia similar en el entorno. Porque es indiscutible que el Barça debe intentar seguir fichando, de manera muy seleccionada, a estrellas mundiales como Lewandowsky o Gündogan, pero es incomprensible cómo en un contexto como el actual han llegado y siguen llegando jugadores planos como Kessié, Ferran Torres o incluso Raphinha, que no mejoran claramente a futbolistas como Nico o Abde y en cambio tienen un coste alto y tapan la carrera de futbolistas de las divisiones inferiores. Desengañémonos y dejemos de engañar: el Barça ha dejado de ser competitivo en el mercado de fichajes, y ya solo puede aspirar a saldos, ofertas y gente mayor. Llegados a este punto, lo mejor sería que el club dejara de intentar fichar a medianías y le explicara a Xavi que la clase media solo puede salir del Barça B. Es hora de que el club cambie su discurso y explique que hay que fichar muy poco y bien, y apostar decididamente por la cantera. A ver si de una vez empiezan a casar las palabras con los hechos.

MÉS QUE UN CLUB: Puente de plata para Kessié

Sería una gran noticia que se confirmara la oferta del Al Ahli de Arabia Saudí para fichar a Kessié, y sería imperdonable que, de llegar, el club no la aprovechara. Sería un negocio extraordinario para el Barça que un jugador que vino gratis y sin ni siquiera prima de fichaje ahora se fuera dejando además un dinero extra (que se estima en 15-20 millones) en las arcas del club. Se confirmaría que Kessié ha sido una gran operación comercial con un mejorable rendimiento deportivo. Dejar que Kessié se vaya y que sea sustituido por alguien de la cantera: una receta ideal en tiempos de crisis.

MENYS QUE UN CLUB: Mucho eslogan y poca normalidad

Esta semana se celebró el día del orgullo LGTBI y el Barça se sumó con una pedagógica exhibición de banderas en el Estadio Johan Cruyff. Todas las instituciones presumen estos días de la bandera arcoiris en sus cuentas de redes sociales y hacen gala de su compromiso a favor de la libertad sexual. Muy bien. Pero hay un dato realmente escalofriante: no se sabe de ninguna estrella de grandes clubes como el Barça o Real Madrid que se haya atrevido a salir del armario. ¿Nos quieren hacer creer que son todos heterosexuales de manual? Cuesta de creer. Más bien parece que hay mucho eslogan pero todavía muy poca normalidad.