Todos los cambios que se vienen en el Barça de baloncesto

El Barça de baloncesto cerró una temporada decepcionante y en blanco, tras caer ante el Real Madrid por un contundente 3-0 en semifinales del playoff ACB, y no cumplir con los objetivos marcados a principios de temporada.

En una comparecencia que sonó a despedida, Roger Grimau fue claro al reconocer que no le sorprendería que el club azulgrana decidiese destituirle como entrenador del primer equipo: "No soy idiota, la temporada no ha sido buena y veremos qué pasa", comentó el técnico azulgrana. Unas declaraciones que, sumadas a las del General Manager, Juan Carlos Navarro, dejan claro, a falta de confirmación oficial, que el Barça tendrá nuevo entrenador la próxima temporada: "Era una apuesta, era un cambio radical, con un presupuesto mucho más bajo y entrenador nuevo, y no ha salido bien. Ahora, a pensar de cara al futuro", comentó, tras la rueda de prensa de Grimau.

A falta de confirmación oficial, Roger Grimau no seguirá como entrenador del Barça / Javi Ferrándiz

Los señalados

Lo cierto es que el final de temporada deja a muchos jugadores señalados, y la rotación del todavía entrenador azulgrana en el tercer partido ante el Real Madrid dejó muchas pistas sobre los jugadores que no seguirán la próxima campaña.

Kalinic, no convocado en el tercer partido

El caso más claro es el de Nikola Kalinic, que termina contrato el 30 de junio, y cuyo futuro pasa por un regreso a Serbia, de la mano de Estrella Roja, club que abandonó en 2022 por impagos, para llegar a la entidad azulgrana. El alero serbio ha firmado un rendimiento ridículo desde el playoff de la Euroliga, en el que sus números no estuvieron a la altura en la eliminatoria ante Olympiacos. De más a menos, 'Kalina' ha ido cayendo en minutos en la rotación, y Grimau decidió no convocarlo para el último partido. Su final en el Barça ha sido todavía más flagrante que el de Brandon Davies en su día. Con contrato firmado con Olimpia Milano, el pívot estadounidense también se 'borró' de la final contra el Real Madrid, que también se llevaron por un contundente 3-0.

Jokubaitis, cero segundos en los dos últimos partidos

A Kalinic, las cámaras le cazaron riéndose junto a Rokas Jokubaitis en los últimos minutos del último cuarto. Si en un primer momento se apuntó a que esa risa era provocada por una falta no señalada al Real Madrid, queda claro que la interpretación de Grimau fue otra, ya que el lituano, que sí que completó el roster, no saltó ni un segundo a pista, al igual que en el segundo encuentro de 'semis'.

Nikola Kalinic y Rokas Jokubaitis, durante el segundo clásico de 'semis' / Movistar

Jokubaitis tiene un año adicional en su contrato, y pese a que su continuidad no está del todo descartada, se hace difícil de imaginar que el exterior lituano no juegue en otro equipo la próxima campaña. El mismo 'Joku' se ha mostrado siempre muy misterioso sobre sus planes de cara a la próxima campaña.

Paulí no seguirá

Para completar el roster en el tercer clásico, Roger Grimau dio entrada a Oriol Paulí en la convocatoria, pero tampoco saltó ni un solo segundo a la pista del Palau. El de Girona llegó al Barça hace un par de veranos, para completar los cupos de la plantilla, pero tras la 'apuesta nacional' llevada a cabo por el club el pasado verano, este curso apenas ha tenido protagonismo, y tampoco continuará.

Da Silva y Nnaji, con contrato, pueden salir

Hay un par de casos más, de jugadores con contrato, cuya continuidad es una incógnita, y que, en gran parte, dependerá del nuevo entrenador que se haga cargo del equipo. Uno es Oscar Da Silva, que ha acabado la 23/24 al alza, y cuya vinculación de azulgrana expira en 2025. Desde Alemania trascendió un gran interés por parte del Bayern Múnich de Pablo Laso, y quedará por ver lo que ocurre. Por su parte, James Nnaji tiene contrato con el Barça hasta 2027, pero su infrautilización esta campaña, y el evidente estancamiento en su juego, podrían llevarle a tomar la decisión de salir. No hay que olvidar que los Charlotte Hornets tienen sus derechos en la NBA.

La decisión de Ricky Rubio

Y por último, queda la incógnita de Ricky Rubio. El base de El Masnou se incorporó al equipo a principios de febrero, y ha sido pieza importante para Grimau desde su debut, el pasado 1 de marzo. En declaraciones recogidas por SPORT, Rubio dejó muchas dudas sobre lo que hará la próxima temporada: "Estos meses me he sentido raro. Creo que no he sido todo lo que esperaba, pero tampoco iba con ninguna expectativa, pero queda claro que el balance no es bueno. No ha sido fácil, y ahora en caliente es difícil decidir", comentó. Su futuro más inmediato, a priori, pasa por ayudar a la Selección y ese objetivo de estar en los Juegos Olímpicos en París.

Ricky Rubio, tras la eliminación del Barça en el playoff / Javi Ferrándiz

El gran bloque, atado

En cuanto al resto de jugadores, y a la espera que ver lo que ocurre con los cedidos, la plantilla del Barça está bastante atada en cuanto a contratos. Tienen hasta 2026 Tomas Satoransky, Darío Brizuela, Jabari Parker, Jan Vesely, Álex Abrines, Willy Hernangómez y Nico Laprovittola, y hasta 2027 Joel Parra.

Juan Carlos Navarro habló de dos o tres cambios y no de una revolución de gran magnitud, pero insistió mucho en los errores que se habían cometido esta campaña, y que la actitud de algunos jugadores había dejado mucho que desear. Veremos lo que ocurre, pero parece que Juan Núñez y Trevion Williams podrían ser dos de las primeras caras para el nuevo proyecto de basket azulgrana.