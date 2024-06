Los precedentes ante el Sporting que inquietan al Espanyol

La última jornada de LaLiga Hypermotion dejó al Espanyol en la misma posición donde la empezó. El cuadro blanquiazul reafirmó el tercer lugar de la tabla que, como mínimo, le dará ventaja en la primera eliminatoria del 'playoff' de ascenso a Primera División.

Fuera de mantener la tercera posición, el triunfo de los de Manolo González por tres goles a cero ante el Cartagena también ayudará en al aspecto anímico después de quedarse sin opciones de ascenso directo. El Espanyol dejó atrás una mala racha ofensiva para ver portería en hasta tres ocasiones por primera vez desde la llegada del técnico gallego al banquillo.

Lo que sí determinó la última jornada liguera es el rival del conjunto 'perico' en el 'playoff'. El cuadro catalán se medirá al Sporting en la primera eliminatoria por el ascenso. El encuentro de ida se disputará el domingo 9 de junio en El Molinón, mientras que la vuelta será el jueves 13 de junio en el Stage Front Stadium.

Más allá de poder disputar el segundo partido en su feudo, el Espanyol contará con otra ventaja a su favor. En caso de empate en la eliminatoria al final de los noventa minutos del partido de vuelta, habrá prórroga y, si el empate persiste, pasaría el cuadro 'perico' por haber acabado más arriba en la clasificación.

Otra de las buenas noticias para Manolo González es la presencia de Martin Braithwaite. El delantero no entró en la lista de Dinamarca para la Eurocopa y ayudará al equipo a lograr el tan ansiado ascenso. Y no es una cuestión menor, puesto que el atacante danés se coronó como el máximo goleador de toda la categoría con un total de 22 tantos y es el gran líder ofensivo del ataque blanquiazul.

No obstante, no será tarea fácil superar a un Sporting que también quiere regresar a la máxima división del fútbol español tras seis temporadas sin lograrlo. Además, los precedentes de esta temporada no son nada favorables para el conjunto catalán. En el enfrentamiento de la primera vuelta, los asturianos se impusieron en casa por dos tantos, mientras que en el duelo en el Stage Front Stadium empataron sin goles. De esta manera, el Espanyol buscará en este 'playoff' mejorar los resultados y poder dar un nuevo paso que le acerque a cumplir su objetivo: regresar a Primera División.