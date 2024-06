Grimau: "No soy idiota, la temporada no ha sido buena y veremos qué pasa"

El entrenador del Barça, Roger Grimau, admitió este domingo, tras caer eliminado por la vía rápida en las semifinales de la Liga Endesa contra el Real Madrid (92-95), que "la temporada no ha sido buena" y no dijo si espera cumplir el año que le resta de contrato.

"Siempre he tenido el apoyo del club, pero no soy idiota. La temporada no ha sido buena y, a partir de aquí, veremos qué pasa", afirmó el técnico catalán, quien reconoció sentirse "responsable" después de una campaña en la que "podrían haberse hecho mejor las cosas para sacar más rendimiento al equipo".

Grimau aseguró que "el balance de la temporada es malo" porque no se ha ganado ningún título, aunque recordó que su equipo ha jugado "muy bien", tanto en ataque como en defensa, en algunos momentos del curso. "Pero esto no sirve, porque aquí hay que jugar bien cuando los títulos están en juego o por lo menos luchar por ellos. Y solo hemos llegado a la final de la Copa", lamentó.

Sobre la eliminación de este domingo contra el Real Madrid, Grimau remarcó que el Barça hizo "un gran esfuerzo", pero pagó sus errores en defensa: "Nos han metido muchos puntos en tiros liberados. Todo lo que hemos hecho mal en estos tres partidos, nos lo han castigado con facilidad. No hemos sabido ser sólidos".

"La única cosa positiva ha sido la capacidad del equipo para anotar, su talento, pero los títulos muchas veces no se ganan metiendo 100 puntos. En defensa no hemos estado a la altura que requería una eliminatoria contra un equipo como el Real Madrid", analizó.

Preguntado por la expulsión de Jan Vesely, Grimau aseguró que siempre "marca que te expulsen en el segundo cuarto a uno de tus jugadores más importantes", y también explicó las razones por las que decidió descartar a Nikola Kalinic: "Creíamos que era lo que teníamos que hacer. Quería tener a Paulí en el equipo".