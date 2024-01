Nadal y Pedri, dos lecciones de lucha contra la adversidad

Así fue el esperado regreso de Rafa Nadal 347 días después / EFE/AFP

Rafa Nadal acostumbra a dejarnos a la prensa sin adjetivos, nos toca mirar en sus gestas anteriores para no repetirnos y tratar de elogiar lo que ha conseguido en su carrera sin que parezca menor cada uno de los nuevos retos que va sumando, récords que va logrando y gestas increíbles que acumula.

Ayer ‘decidió’ que para volver a jugar un partido de tenis en competición 349 días después, se iba a deshacer de Thiem con un 7-5, 6-1. Ahora vas y lo titulas, porque claro, regreso por todo lo alto se queda corto, pero claro y si vuelve a ganar..., problemas del primer mundo periodístico. Cierto es que el austríaco ya no es el que le tumbó hace cuatro años en Australia, pero no es alguien a quien Rafa haya arrollado durante toda su carrera. El retorno ha sido excepcional y no hace más que darnos más ganas que comience la temporada de tenis con Rafa entonado y Alcaraz con ganas de soñar.

Pedri se quitó un peso de encima

El futbolista tinerfeño del Barça fue entrevistado ayer por el ‘streamer’ Ibai en su canal de ‘Twitch’ y se le veía con muchas ganas de reafirmarse en que está haciendo las cosas bien y que no quiere que las lesiones se conviertan en una lacra para él, se ha puesto encima del problema y está trabajando duro para cambiarle el signo a su temporada.

Como es normal expresó su deseo de regresar y de ganar LaLiga, se hacía raro verle destacar que un chico como Lamine con 16 años vive con normalidad estar en el primer equipo del Barça. A él le tocó hacerlo con 17 y ahora con 21 parece que ya esté hablando un veterano. Qué ganas que pase de una vez por este mal trago de las lesiones y que podamos ver de nuevo a Pedri divirtiéndose en el campo y haciendo que el equipo carbure como él sabe hacer.