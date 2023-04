Un mediocampo muy versatil

El Barça recuperó las mejores sensaciones y las transmitió a la grada del Camp Nou que pudo disfrutar, otra vez, con su equipo. Buen inicio de partido con dinamismo, movilidad arriba y buen ritmo en la circulación del balón. Fruto de ello llegó gol de Christensen en una jugada ya habitual: centro de Raphinha que volvió a ser protagonista pues además fue autor del tercer gol.

En otras ocasiones el Barça se atascaba en tres cuartos del campo. Anoche no fue así con Busquets muy acertado jugando a un toque; un De Jong muy participativo; la presencia de Pedri y las salidas de Balde en conducción. Un mediocampo muy versátil en un Barça que a pesar de que el Betis arrancó fuerte se mantuvo muy firme atrás y no concedió ocasiones de peligro: Ter Stegen no tuvo que intervenir y llegó el segundo gol, obra de Lewandowski, que vuelve a estar enrachado... ¡Y con asistencia de Koundé!

Sin bajón Y esa claridad que le pedíamos al equipo en el último pase la tuvo plenamente, como en la asistencia de Busquets a Raphinha en su gol; el VAR lo tuvo que analizar a fondo antes de concederlo. También condicionó mucho al Betis la expulsión de Edgar, aunque ya estaba el marcador 1-0.

Lo más normal es que hubiese bajado la intensidad y la tensión del juego en la segunda parte, pero el Barça no lo hizo así, no se dejó ir y buscó más y más con un dominio absoluto, y el Betis siguió sin inquietar la portería de Ter Stegen. Todo son noticias positivas: la vuelta de Dembélé, también Christensen y con gol, Raphinha hizo de nuevo un buen partido, Balde estuvo francamente bien, debutó el chaval Lamine... y se rompió también la mala imagen de los dos últimos partidos reaccionando y ofreciendo un muy buen partido ante el Betis.