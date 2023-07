La gran mentira del 'caso Negreira'

El ‘caso Negreira’ se ha diluido tanto que hasta la UEFA ha decidido aparcar cualquier tipo de sanción. La campaña de acoso y derribo contra el club blaugrana, amplificada hasta extremos paranoicos por la caverna mediática, no ha conseguido a lo largo de todos estos meses ninguno de sus objetivos. No sirvió para desestabilizar al equipo, porque acabó ganando la Liga con extraordinaria solvencia. No sirvió para hacer tambalear el Espai Barça, porque los inversores extranjeros dieron su apoyo inequívoco a Laporta. No sirvió para manchar la imagen internacional del club, porque todos los grandes futbolistas (Gündogan es el mejor ejemplo) quieren venir al Barça. Y no ha servido, tampoco, para expulsar al conjunto blaugrana de Europa, porque los investigadores de Ceferin han sido incapaces de encontrar alguna prueba de las supuestas irregularidades. En definitiva, mucho ruido y pocas nueces. Lo cual demuestra lo que siempre defendió el presidente: los enemigos del Barça, que son muchos y muy poderosos, intentaron destruir el club aprovechando su delicada situación financiera. Vertiendo grandes mentiras y manipulando. Pero no lo han conseguido.

De momento. Porque la vía judicial, incomprensiblemente, sigue abierta aunque ya haya quedado demostrado, por activa y por pasiva, que el Barça no sobornó a ningún árbitro ni se benefició de ningún trato de favor. Otra cosa es que tener a sueldo al vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros pueda considerarse éticamente reprobable... Estéticamente no es defendible. Y en eso sí que el Barça, cuando todo el proceso quede cerrado y se demuestre que no incurrió en delito alguno, debería hacer autocrítica y pedir perdón. Porque no solo hay que ser honesto, sino también parecerlo.

OTRA PALANCA DE LAPORTA

Y mientras el ‘caso Negreira’ se diluye con el paso del tiempo, Laporta sigue activando palancas. Ahora el Barça ingresará 60 millones de euros por la reventa de un 16 por ciento de Barça Studios. Un dinero que permitirá la inscripción de todos los renovados (Araujo, Marcos Alonso, Sergi Roberto, Iñaki Peña y, en su momento, Balde) y de los tres nuevos fichajes (Gündogan, Iñigo Martínez y Oriol Romeu). Y aún sobrará para abordar un par de incorporaciones más este verano: un lateral derecho y otro centrocampista. Una vez más, Laporta ha sido capaz de hacer magia a pesar de la maltrecha economía del club. Ahora solo falta que el equipo de Xavi empiece a rendir como se espera. De momento, el primer ensayo ante el Arsenal no fue demasiado positivo. Aunque, por supuesto, es demasiado pronto para sacar conclusiones. Queda mucho verano por delante...