¡Gracias, Barto!

Lamine Yamal, Pau Cubarsí, Fermín López, Marc Guiu, Héctor Fort e incluso Alejandro Balde son los nombres de moda en el Futbol Club Barcelona. Y son los de moda porque han sido quienes le han dado al equipo de Xavi Hernández una pátina de brillantez, un ápice de esperanza a un equipo que en muchos partidos durante la temporada se ha mostrado lento, sin ganas y con muy pocas ideas.

Ahora llevamos saldando con éxito un par de partidos de los llamados comprometidos, y con un juego mejor al mostrado durante la temporada, y esto ha animado a los culés a pensar que tal vez nos estemos recuperando, aunque sea tarde, al menos para la Liga. Algunos atribuyen ese avivamiento al anunciado adiós del técnico a final de temporada, otros lo asocian a la llegada de Pau Cubarsí, un chaval que apunta a prodigio y que ha mejorado mucho la zaga del equipo.

Ambos motivos pueden, seguro, influir en este giro del Barça; pero más allá de todo esto, le quiero dar otro viraje al asunto y les invito a mirar hacia atrás y hacerles ver que todas estas promesas de la Masía no estarían ahora en el primer equipo de no ser por la mala gestión económica de Josep Maria Bartomeu, el cual nos dejó en la ruina y entonces hubo que rebuscar en el armario de casa lo que no hemos podido comprar fuera a precio de oro. Aunque esto sea dicho con ironía, es así. Es de sobra conocido que durante años en Can Barça se ha mirado más al mercado que en la casa.

Ahora, forzados por la situación económica, y gracias a la voluntad de Xavi Hernández de creer en los jóvenes, nos hemos dado cuenta de lo que tenemos. Los barcelonistas nos sentimos orgullosos de todos estos chicos que están sacando al equipo adelante, sin darnos cuenta de que esto ha sido coyuntural, que de no haber sido por el mal momento económico, todos esos chicos probablemente tendrían, a la larga, que buscarse la vida lejos del primer equipo.

Así que no hay mal que por bien no venga. Y espero que no haga falta, en un futuro, tener que arruinar al club para darnos cuenta de lo que tenemos en casa.