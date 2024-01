El futuro míster y La Masia

Lamine Yamal y Pau Cubarsí, en el Benito Villamarín / FCB

Hasta que sea oficial quién será el relevo de Xavi en el Barça el carrusel de posibles candidatos al banquillo blaugrana promete ser inacabable. En las próximas semanas saldrán decenas de nombres con características y perfiles muy diferentes. Todos los aspirantes tendrán sus virtudes y defectos pero hay un requisito que no puede faltarle al futuro inquilino del banquillo blaugrana. El nuevo míster culé tiene que ser un técnico acostumbrado a trabajar con jugadores jóvenes y que haya demostrado una sensibilidad especial para atreverse con las perlas del fútbol base.

La única viabilidad económica realista del Barça pasa por aprovechar y apostar sin complejos por La Masia. Los mejores equipos de la historia del Barça han tenido una base importante de jugadores formados en casa y aunque se quisiera buscar un carril alternativo ni el mercado ni la situación económica del club permiten diseñar un proyecto basado en la chequera e ignorando a los talentos que suben de La Masia.

Héctor Fort rindió a gran nivel en la Copa en el Athletic - FC Barcelona / Valentí Enrich

El nuevo entrenador del Barça tiene que asumir que los mejores refuerzos los tiene que encontrar en el fútbol base. Y no es poca cosa. La Masia es el gran tesoro histórico del club y tiene que ser el activo que permita el resurgir del Barça a todos los niveles.-De nada servirá que la directiva y la dirección técnica tengan asumida esta realidad si el nuevo entrenador no es partidario de apuestas basadas en el atrevimiento y la proyección de futuro.

Hay que apostar por un entrenador que haya demostrado en los clubs en los que ha trabajado que sabe detectar y potenciar el talento de los jóvenes canteranos

En este sentido los entrenadores no engañan. Los hay que tienen sensibilidad con la cantera y lo demuestran en todos los equipos donde ejercen y muchos otros (la mayoría) raramente apuestan por jugadores desconocidos del fútbol base. ¿Alguien cree que si no es por Koeman Gavi o Balde hubieran debutado siendo unos niños con el Barça? ¿O qué sería de Fermín o Lamine sin Xavi en el banquillo? Con entrenadores del perfil Ancelotti o Simeone estos jugadores continuarían en el filial. Y también importante recalcar que con hacer debutar a los jóvenes no hay suficiente, lo importante es saber gestionarlos y lograr que se consoliden en el primer equipo.

Fermín, durante el partido contra el Unionista de Salamanca / EFE

También es básico que el futuro entrenador del Barça sepa darle continuidad a jugadores que han hecho debutar otros entrenadores. Porque tampoco le sirve al Barça un entrenador que quiera ponerse medallas descubriendo él nuevas perlas obviando a los que ha recibido como herencia. El nuevo entrenador del Barça, además de conocimientos, personalidad y gestión de vestuario y del entorno tiene que saber trabajar con los jóvenes para que estos progresen y no se estanquen y se conviertan en piezas útiles para el equipo.

El nuevo entrenador del Barça tiene que aceptar que los mejores refuerzos los puede encontrar en La Masia. Los mejores Barças de la historia han contado con una base importante de jugadores de casa.

La prioridad tiene que ser construir un equipo que juegue bien y sea competitivo pero habrá que lograrlo con futbolistas que en su mayoría tienen más futuro que presente.

Los refuerzos que puedan llegar tienen que ser diferenciales y hay que descartar fichajes que no mejoran lo que el Barça ya tiene en casa. El nuevo entrenador tiene que tener también una habilidad especial para detectar cuáles son los talentos que en un contexto de élite pueden triunfar conociendo a fondo y asesorándose sobre las cualidades futbolísticas y humanas de estos chavales. No vale con apostar por el jugador más llamativo del filial, hay que conocerlos a todos a fondo para evaluar sobre quién vale la pena gastar tiempo y energía para que exploten todo su potencial.

Pau Cubarsí en La Masia / FCB

Los Lamine, Fermín, Héctor Fort, Cubarsí o Marc Guiu ya han demostrado que se puede confiar en ellos pero la elección del próximo entrenador será clave para su desarrollo. Y por detrás suben con mucha fuerza los Kochen, Bernal, Pau Prim, Guille Fernández, Toni, Ebrima..... No todos llegarán pero del nuevo entrenador dependerá que puedan volar alto.

El Barça no puede repetir el error del año 1996 cuando malgastó la Quinta del Mini por errar en la elección del perfil de entrenador. Al final, todas las apuestas de La Masia no serán exitosas pero si el entrenador cree en el modelo y lo aplica con entusiasmo, rigor y energía todas las partes del puzzle que ahora parecen no encajar volverán a ensamblarse hasta formar un equipo en mayúsculas.

La elección del nuevo entrenador es una decisión que marcará el futuro del Barça en los próximos años. Hay muchos aspectos a considerar pero el factor Masia es clave.