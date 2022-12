No ficharemos

En estos días de obligada alegría, de celebraciones y sorpresas, no me gustaría ser el que agüe la fiesta o el que chafe la guitarra de los seguidores del F C Barcelona que están pensando en nuevas incorporaciones, ahora, en el mercado de invierno, o una vez acabada la temporada, en el período de verano.

Como es habitual, la prensa se irá haciendo eco de rumores, de especulaciones y dimes y diretes que al final, muy probablemente no se concreten. Si pensamos con serenidad, si nos ponemos serios y realistas, sabemos, salvo los que no lo quieran ver, que la situación económica del club es malísima, y las perspectivas no son mejores.

La eliminación de la Champions ha empeorado las predicciones y por mucho que escarbe la directiva de Laporta, no hay más palancas de las que tirar, o al menos eso me parece si me atengo a lo que me cuentan desde el club. Bastante han hecho desde la directiva con sacar dinero que procede del patrimonio para fichar a jugadores que nos saquen del bache en que estamos desde que se fue Messi. Algunos nos gustarán y otros no, pero ha habido por parte del club la intención de reaccionar cuando parecía que había muy poca cosa que hacer.

Por si fuera poco, el presidente de La Liga, según titular de este diario, decía hace unas semanas: “Ya no valen las palancas.” Insistía en que el Barça debía reducir su masa salarial y que se acabaron las fórmulas que permiten obtener capital a base de ir vendiendo patrimonio.

Yo no digo que no se fiche a nadie a final de temporada. Puede que con las bajas más que probables de Busquets y Depay se pueda comprar algo; pero mucho me equivocaría si dijera que no más de dos jugadores. Laporta y Xavi dicen estar convencidos que ya tenemos equipo suficiente para competir y ganar.

Así que, visto esto, ahora que son días de pedir deseos, a mí me gustaría pedir algo posible: recuperar al Ansu Fati de antes de sus lesiones, seguir disfrutando de la racha goleadora de Lewandowski, ver a Araujo recuperado y jugando, y por último no perder la eficacia que vuelve a tener Ter Stegen. Con ese poco ya me conformo.

¡Feliz año a todos!