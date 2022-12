El Mundial ha elevado a la categoría de cracks a una serie de jugadores hasta ahora desconocidos para el gran público, futbolistas de selecciones modestas y no tan modestas, alguno incluso ha salido campeón del mundo.

Todos ellos han visto disparadas sus cotizaciones hasta límites insospechados y significarán un gran negocio para los clubs que les descubrieron y ficharon cuando ni siquiera los avispados representantes de turno que huelen el dinero antes que nadie habían reparado en ellos.

Son casos que dejan en evidencia a los inmensos departamentos técnicos de los grandes clubs, esos que cuentan con más espías que una película de James Bond y más informadores que la CIA. ¿Cómo es posible que el modesto Angers se adelantara al mismisimo PSG o demás grandes clubs franceses, ya no digo europeos, que también, con Ounahi? ¿O que solo la Fiorentina apostara por Amrabat? ¿O que ni City ni Liverpool, ni Madrid ni Barça, ni Bayern ni PSG vieran el potencial de Enzo Fernández antes que el Benfica, que lo fichó por 12 millones?

SIN EXCUSAS

En la respuesta encontraremos la clave del éxito o del fracaso en este negocio. Como es sabido, el Barça es víctima de los graves errores en fichajes a precios desorbitados, como Coutinho, Griezmann y Dembélé, que le condenaron a una ruina deportiva y económica de la que le está costando salir. Jugadores como Ounahi, Amrabat y Enzo Fernández le habrían venido extraordinariamente bien en esta tesitura. Estos son los fichajes que no se pueden escapar.

He empezando esta reflexión reconociendo que hasta el Mundial eran futbolistas desconocidos, pero que lo sean para ustedes e incluso para nosotros no exime a los profesionales que se dedican a esto. Ha habido casos, como Enzo Fernández, que fueron ofrecidos al Barça y a otros clubs, así que no hay excusas. Es ahí donde los directores deportivos y secretarios técnicos han de dirigir sus miradas e invertir con el mínimo riesgo posible. Tirar de talonario cuando algunos competidores hacen trampas con la fuerza de los estados que tienen detrás, es perder tiempo y dinero.

LA CLAVE

Descubrir antes que nadie a los cracks del futuro, es básico en el fútbol de hoy en día