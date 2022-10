Ay, Alexia. Cómo nos has tocado de nuevo el corazón y el sentimiento de pertenencia del mejor equipo del mundo: el nuestro, el de las mujeres. Parí este artículo viéndote levantar tu segundo balón de Oro. Emocionada. Empoderada. Tan tú. Las palabras no son tu fuerte pero, con muy pocas, eres capaz de mandar el mensaje oportuno. A los de fuera y a las de dentro. A esas jugadoras jóvenes con las que compartes el día a día y que te miran imaginando llegar hasta donde lo has logrado tú. A ellas les costará algo menos pero, como Virginia Torrecilla, seguro que mañana se subirán a un taxi y el conductor les dirá que “yo creo que las mujeres no deberían jugar a fútbol”. Esto fue hace cuatro días. Cuatro. Por eso es tan potente verte ahí arriba. Con Benzema mirándote entre la admiración y la complicidad.

Con tus compañeras nominadas tan o más emocionadas que tú. Con tu madre llorando y mostrando esa muñeca en la que lleva tatuado tu nombre con tanto orgullo. Con tu padre, allá donde esté, siguiendo cada uno de tus pasos como lo hizo desde que eras una niña y toda la familia apostó por ti. Seguro que no fue fácil tampoco para ellos. Seguro.

Ay, Alexia. Que has hecho historia una vez más. Tú sola, con dos Balones de Oro consecutivos como Cruyff, Keegan, Rummenigge, Michel Platini, Van Basten, Messi y Cristiano Ronaldo. Con las tuyas, con tu Barça Femení, batiendo récords de asistencia en el Camp Nou y consiguiendo títulos de tres en tres. Con ellas, con tus compañeras, es donde te sientes en casa y por eso les dijiste ayer, antes del entrenamiento matinal, que “ésta es la felicidad de todas”. Y añadiste: “Volveremos a disfrutar”, un guiño a ese Johan Cruyff que da nombre a vuestro campo y na esas ganas locas de calzarte las botas de nuevo y sumar.

Ay, Alexia. Que todo lo antes escrito igual se pierde entre kioskos, plataformas audiovisuales y redes sociales. Pero esa imagen tuya, tan potente y poderosa una vez más, ha dado la vuelta al mundo y ha conseguido que niñas y adultas se sientan un poco más fuertes y representadas. El verdadero triunfo, como tú dijiste cuando te entregaron al Creu de Sant Jordi, llegará “cuando se consiga al 100% la igualdad de oportunidades para niñas y niños en el mundo del deporte y en general”. Y añadiste, con la rotundidad que te caracteriza, que “hemos llegado para quedarnos”. Discurso de líder, que es lo que eres, y que el propio Joan Laporta reconoció públicamente. Porque el Barça y la sociedad necesitan personas como tú.