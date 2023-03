Un encuentro para 'sentenciar' la Liga

El factor cansancio

Aunque matemáticamente aun restarán 36 puntos por disputar, todo indica que el Barça puede dejar sentenciada la Liga caso de salir victorioso del clásico. Pero hay que tener presente, pues la experiencia así lo demuestra, que en la mayoría de las ocasiones en que el Real Madrid llega al Camp Nou necesitado de victorias, el Barça le ha dejado salir vivo, desaprovechando la oportunidad de matar deportivamente a su más directo rival.

Hay que añadir que, en la última década, el FC Barcelona ha ganado más clásicos en el Santiago Bernabéu que en el Camp Nou, e igual sucede con el conjunto blanco, pero a la inversa. Esperamos que Xavi Hernández, que es consciente de ello, mentalice a sus hombres para saltar al terreno de juego como si necesitasen de la victoria para conseguir su objetivo, sin especular con el marcador e imprimiendo como mínimo la misma intensidad en el juego que los hombres de Carlo Ancelotti.

A su favor los blaugranas tendrán el hecho de que los blancos disputaron partido de Champions League (octavos de final) el pasado miércoles, contra el Liverpool, mientras que los de Xavi han tenido toda la semana para poder preparar el partido y ningún desgaste físico como el que tuvieron los pupilos los de Ancelotti, que a pesar de no ser partidario de las rotaciones, igual se ve obligado a realizar algunos cambios para que no les afecte el cansancio físico. Entiendo que este clásico no tendrá nada que ver con el disputado en Copa en el Santiago Bernabéu, donde el Barça perdió la posesión del balón y se vio obligado a defender en bloque bajo, ante un Real Madrid que llevó constantemente la iniciativa.

Posesión del balón en duda

Dadas las circunstancias, es dudoso saber qué equipo va a tener mayor posesión. Los blancos necesitan ineludiblemente la victoria, el Barça sigue sin poder contar con su alma creativa -Pedri- y les cuesta manejar los partidos a través del control del balón, por lo que con toda seguridad los de Ancelotti van a intentar discutirle el balón a los azulgranas. Camavinga -que ha cogido un gran protagonismo en los últimos partidos por su gran despliegue físico-, Tchouaméni que descansó ante el Liverpool, Toni Kroos que sigue pareciendo imprescindible por su visión y cambios de orientación, y con la ayuda desde la banda derecha de Valverde, intentaran fortalecer y dominar esa parcela central. Ahí probablemente estará la clave del partido.

Se presenta un duelo muy bonito en banda derecha del ataque blanco Balde-Valverde, ambos con un físico increíble. Para contrarrestarlo, Xavi puede apostar por los 4 centrocampistas con Busquets, De Jong, Gavi y presumiblemente Kessie.

Supongo que el técnico blanco será partidario de presionar alto la salida del balón y espero que el Barça también sea partidario de presionar arriba, aunque siempre queda el riesgo de que los blancos puedan correr en las transiciones con Vinicius como protagonista. Araujo será de nuevo en encargado de anular al brasileño, pero cuantas más ayudas reciba siempre será mejor. Las vigilancias defensivas a Vinicius y Benzema también deben ser constantes, buscando la anticipación para seguir atacando en campo contrario.