Dudas razonables sobre el Barça de Xavi

Por mucho que queramos ser optimistas, la realidad se empeña en demostrar que el Barça ha entrado en una dinámica negativa muy preocupante. El equipo de Xavi o, si quieren, directamente Xavi, presenta demasiadas dudas razonables. ¿Mentalidad? Si es problema de mentalidad, como dice Xavi, la solución está en su mano y no puede tardar los dos meses que está tardando en encontrarla.

Hay una frase del entrenador tras el partido de Vallecas que resulta demoledora: "El hecho de ganar la Liga y la Supercopa nos está afectando". ¿Cómo? ¿Qué? ¿Está diciendo que la plantilla ya está con el estómago lleno? Eso es inadmisible, y lo peor es que, efectivamente, explica desconexiones en temas de concentración y actitud. Hay que actuar de urgencia.

FÚTBOL

El equipo sufre una involución, está peor que el año pasado en todos los parámetros. Seis puntos y siete goles menos y ocho más encajados. Se ha perdido la presión, el equipo se ha especializado en tirar la mitad de los partidos y los rivales le han perdido el respeto.

Y no llegan las soluciones: en los últimos cinco encuentros sólo se han ganado dos, por dos derrotas y un empate. Si le ponemos nombres al desastre, Xavi todavía no ha encontrado el sitio de Cancelo, Joao Félix va cuesta abajo y sin frenos, Lewandowski no entra en juego y la certeza de que Busquets no ha sido bien reemplazado ya nadie la discute. O Xavi se pone las pilas o esto se va a pique.