Pepe se ejercitó con normalidad y viaja a Barcelona

La presencia del central y capitán del Oporto es un alivio para el técnico debido a la sanción de David Carmo Sérgio Conceiçao también recuperara a Iván Jaime y al lateral Zaidu

Pepe, el capitán del Oporto se ejercitó durante los primeros 15 minutos de la sesión abierta a los medios de comunicación de este lunes y se espera que haga pareja con Fábio Cardoso contra el FC Barcelona el martes en el estadio Olímpic Lluís Companys (21.00 horas) en el partido de la quinta jornada de la fase de grupos de la Champions League 2023-24. Pepe no pudo jugar el partido jugado en el estadio Do Dragao del pasado 4 de octubre (0-1) por molestias físicas.

La plantilla que dirige Sérgio Conceiçao se ha ejercitado este lunes por la mañana en el que ha sido su último entrenamiento antes de viajar a Barcelona. En los 15 minutos abiertos a los medios de comunicación, Pepe saltó al terreno de juego e hizo todos los ejercicios. Viajará con el equipo, aunque pasará una última prueba antes de confirmarse su presencia contra el FC Barcelona.

Para el técnico del Oporto es un alivio poder contar con Pepe dado que el central David Carmo está sancionado y Marcano será baja por lesión. El otro central del equipo, Zé Pedro, no está inscrito para la Champions League. Fuentes del equipo portugués también han precisado que el español Iván Jaime, que ya jugó en Do Dragao los últimos 5 minutos, recibió el alta médica antes del partido de Copa, aunque no fue convocado. Otra novedad fue regreso de Zaidu, lateral nigeriano que también podría ser una opción para Conceiçao.