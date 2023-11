Cancelo: "Afrontamos el partido como una final"

El portugués admite que no están jugando bien y que tienen una gran oportunidad para levantarse Repite que se encuentra muy cómodo en el Barça y su deseo de continuar en el club más allá del 30 de junio

"Sabemos lo importante que es el partido para el equipo y para el club. Tenemos un mes con partidos muy importantes y el de mañana es una final", así de contundente se ha mostrado Joao Cancelo en la rueda de prensa previa al partido contra el Oporto, en el que el Barça puede conseguir la clasificación para los octavos de final de la Champions.

El jugador portugués cree que deben recuperar la confianza cuanto antes y que contra el Oporto tienen una buena oportunidad para lograrlo: "Los últimos partidos no hemos jugado como queríamos. Contra el Rayo ya tuvimos mejores sensaciones, aunque tampoco fue un partido de diez. Tenemos que mejorar. Ya han llegado jugadores importantes como Frenkie. Lo bueno del fútbol es que cada tres días tenemos una oportunidad para hacer un buen partido y coger confianza".

Cancelo también ha hablado de las críticas que recibe el equipo y de si le afectan personalmente: "A mí no me afectan porque soy más adulto. Tenemos un equipo joven y es normal que afecten a algunos, pero esto es el Barça. Es un club muy grande y tenemos que saber jugar con ello", ha dicho el lateral, que ha admitido que no están haciendo las cosas como cuando él llegó: "En el fútbol hay momentos. Tenemos un equipo muy joven y con mucha calidad. Como equipo vamos a intentar mejorar juntos la situación".

Cancelo entra a la sala de prensa de la Ciutat Esportiva Joan Gamper | Javi Ferrándiz

A nivel personal, Cancelo ha hablado también de su momento de forma, que parece no ser tan bueno como el de los primeros partidos: "Empecé bien y no creo que esté mal ahora. Es un momento no tan bueno de todos pero esto no se resuelve en lo individual, sino en lo colectivo", ha dicho un Cancelo que ha explicado que se siente muy cómodo en el Barça: "Me siento bien tanto en el lateral derecho como en el izquierdo. Yo quiero siempre estar en el equipo para ayudar a mis compañeros. Me encanta estar aquí y adoro este equipo desde pequeño por todos mis ídolos que jugaron aquí. Quiero dar el máximo y ayudar a conseguir una victoria. En el Barça tengo una motivación extra porque es el club que siempre he querido estar y a ser posible ganar títulos".

Nombres propios

El jugador portugués también ha hablado de su buen amigo Joao Félix, que no marca desde el 19 de septiembre contra el Amberes. "Los delanteros necesitan marcar, pero Joao Félix viene de una gran actitud y grandes entrenamientos, si mañana lo hace vuelve a ser el mejor del mundo, así es el fútbol. Tiene la mentalidad correcta". Y también de Lamine Yamal, con quien comparte banda por la derecha: "Lamine es un jugador increíble, tiene un talento espectacular para su edad. Por la experiencia que he pasado intento hablar con él para facilitarle las cosas y cuando se la paso intento que esté en el uno contra uno que es su mayor virtud".