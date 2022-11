Una despedida de Champions con honor

Por orgullo y por escudo, el Barça debe ganar y convencer esta noche en Plzen Es una oportunidad de oro para los menos habituales y para los chicos del filial para demostrar que pueden contar más

Una vez superado el duelo, el Barça está obligado a dejar a un lado la clasificación y salir esta noche a ganar y a jugar un gran partido. No importan las explicaciones que intentamos dar la semana pasada sobre la andadura del Barça en Champions. En un partido intrascendente a nivel clasificatorio, el conjunto de Xavi tiene que sacar el orgullo y el honor por el escudo que lleva. Más allá del motivo económico (indudable e importante en un contexto tan delicado como el actual), lo primordial es la imagen que deje el Barça tras una participación en Champions nefasta.

Hacía muchos años que no se llegaba a las últimas jornadas sin opciones de clasificación. Yo no soy capaz de recordarlo, vaya. Estar eliminado antes del penúltimo encuentro es algo casi inaudito. Dentro de lo apretado que está el calendario y con el Mundial a la vuelta de la esquina, el Barça debe salir al Doosan Arena de Plzen dispuesto a comerse el césped y, como decíamos, a honrar su trayectoria y su historia en la mejor competición de clubes del mundo. Un escudo y un prestigio que se tienen que recuperar. No será cuestión de meses.

Probablemente ni de un año o dos. Pero todo empieza por respetar y salir a cada encuentro en la Champions con hambre. En cada momento y partido. Plzen no es una excepción. Aunque sea la cuarta ciudad de la República Checa y se trate de un club que ha encajado 20 goles en cinco partidos y ha sido incapaz de sumar ningún punto en lo que llevamos de torneo.

OPORTUNIDAD DE ORO

Xavi ha decidido dejar en Barcelona a elementos importantes como Lewandowski y Busquets. El polaco es el futbolista más determinante de la plantilla azulgrana. Gracias a sus goles (ha dado 15 puntos ya con sus apariciones salvadoras) el Barça sigue de lleno en la lucha por la Liga y aguantando el pulso con el Real Madrid. Mallorca, Valencia. Es el jugador franquicia. Plzen debe ser la plaza en la que todos los futbolistas que tienen menos minutos o están rindiendo por debajo de lo esperado tienen que reivindicarse. También es una oportunidad de oro para una hornada de chicos del filial que vienen empujando con fuerza. Una ocasión para debutar en toda una Liga de Campeones de la que no hubieran disfrutado en otro contexto. Aunque el nivel del Barça Atlètic en este primer tramo de Liga no esté siendo especialmente bueno sí hay varias piezas que están asomando la cabeza y mereciendo disponer de minutos.

Un duelo intersemanal que vendrá bien también para salir más relajados y olvidar la tensión y la “ansiedad” (tal y como dijo el propio Xavi) que el Barça mostró en Mestalla. Al equipo se le vio espeso y agarrotado. El calendario no ayuda, pero el fogonazo sobre la bocina de Lewandowski no puede ‘blanquear’ un mal partido.