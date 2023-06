Con Dembélé ya no se puede esperar

A falta de fichajes, el club necesita mantener a sus cracks como sea Retener al francés es clave y acabaría con la incertidumbre

Con la planificación absolutamente bloqueada por la ausencia de salidas destacadas, al Barça se le avecina otro problema en el horizonte: Dembélé acaba contrato dentro de un año y todavía no está renovado. Y no solo eso sino que su cláusula de rescisión es lo suficientemente apetecible para que se pudiera dar algún susto. Y no puede pasar. Porque Dembélé desea seguir en el equipo blaugrana, dónde por fin ha vuelto a sentirse importante y porque el club necesita jugadores diferenciales como él para poder optar a todo.

Su ampliación de contrato, tras el ‘no’ de Messi y la dificultad que hay para fichar, es prácticamente innegociable y prioritaria. Aquí no se puede fallar y hay que aprovechar que todo está a favor para acabar con cualquier resiquicio de duda.

Tanto Deco como Xavi tienen muy claro que del Barça no pueden salir los titulares. Quizás no se podrá fichar lo que se desea pero, al menos, se debe mantener la columna vertebral del equipo. El objetivo es seguir creciendo sin tener bajas sensibles e ir aportando nuevos futbolistas a medida de las posibilidades.

Es evidente que Dembélé va a ser titular indiscutible la próxima temporada y su renovación es una operación absolutamente estratégica para la entidad. Teniendo al jugador de cara, es lógico que el Barça desee enterrar incertidumbres sobre el futuro del extremo. Hasta el día 14 de julio puede irse por 50 millones de euros, una cifra que no arreglaría nada y que sí comportaría un problemón para Xavi y para las aspiraciones del equipo blaugrana.

Dembélé aceptó renovar a la baja el curso pasado tras un culebrón que no puede y debe repetirse. Por rendimiento e influencia merece más y este esfuerzo económico que parece estar en disposición de aportar el club cerraría debates y dejaría prácticamente completo el ataque blaugrana para la próxima temporada.

Porque Dembélé y Lewandowski van a seguir siendo los grandes estandartes. No hay dinero para más y sería bueno asegurar lo que ya ha funcionado. Dembélé es ahora prioritario y cuando se le renueve, si finalmente hay acuerdo, Xavi y Deco respirarán y se podrán dedicar a sacar jugadores para fichar. Hay tiempo, pero lo primero es lo primero.