Deco sabe de qué habla

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, no escatimó en elogios hacia el nuevo y flamante director deportivo del Barça. No hay para menos. Desde que Laporta ganó las elecciones, el exfutbolista portugués ha sido uno de sus mejores asesores externos. Es más, fue el propio Deco quien acabó de convencer al presidente para que se decantara por fichar a Xavi.

Explicó Laporta que es un tipo que va de cara, humilde, que no regatea esfuerzos, que ha dejado sus empresas, que habla el mismo lenguaje que Xavi, que tiene experiencia empresarial y que conoce bien los mercados futbolísticos. O sea, que lo tiene todo para ser un excelente director deportivo. Pues eso, que ante esta retahíla de alabanzas llegó el turno de Deco.

No defraudo. Cogió el micro y habló sin interrupciones durante casi quince minutos. No balbuceó ni un instante y no perdió el hilo en ningún momento. Así era como futbolista y así parece ser que actuará como director deportivo del Barça. Demostró, sin duda, que sabe de qué habla. Dejó también algún que otro titular, pero siempre bajo control.

Destacó que lo más importante en el Barça es ganar, pero no olvidó añadir que hay que jugar bien y tener el control del balón. Elogió a Xavi, Alexanco, a la comisión deportiva y, especialmente, a Bojan, quien a partir de ahora ejercerá de coordinador del Área de fútbol del club. Deco fue muy duro en su etapa de futbolista cuando coincidió en el vestuario con un jovencísimo Bojan. Tenerlo ahora a su lado es un gesto más que demuestra la generosidad del nuevo mandamás del futbol azulgrana.

Durante todo el acto, solo el vicepresidente, Rafa Yuste, citó, en una ocasión, al siempre criticado, Alejandro Echevarría. Fue este asesor externo, que trabaja por amor al arte para el club, quien le presentó a Deco. Todo indica que acertó. En resumen, que en su primera comparecencia, Deco sorprendió. En positivo, claro.