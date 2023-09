Los motivos de Laporta para escoger a Deco

Para el presidente, el luso es "la persona que reúne todas las condiciones para dirigir el área de fútbol" El nuevo director deportivo coincidió como jugador durante cuatro temporadas con Xavi en el Barça

Esta mañana, el FC Barcelona ha presentado a Deco como nuevo director deportivo de la entidad blaugrana en la sala de prensa de la Ciutat Esportiva Joan Gamper. Una vez finalizada la etapa de Jordi Cruyff y Mateu Alemany en el club, llega el turno del exfutbolista portugués, quien estuvo cuatro temporadas vistiendo la elástica culé: de 2004 a 2008.

Joan Laporta ha iniciado el acto con un discurso de agradecimiento a la "excelente" labor de Mateu Alemany durante dos temporadas y media como director de fútbol, pero también de bienvenida a Deco, quien ya toma plenos poderes de forma oficial al frente del área de fútbol. Para el presidente culé, el luso es la persona perfecta para ocupar esta posición en el club.

A continuación, destacamos lo más destacado del discurso de Joan Laporta:

Agradecimiento a Mateu Alemany

"Quiero agradecer a Mateu Alemany por el buen trabajo realizado en dos años y medio al frente del área de fútbol. Ha gestionado con éxito una herencia muy complicada. Lo ha hecho con muchos obstáculos y se ha salido con nota, excelente. Ha tenido la habilidad de ir construyendo un proyecto deportivo. Es inteligente, es un excelente profesional y una gran persona. Allá donde vaya, tendrá suerte. Mantenemos la buena relación para siempre y tendrá las puertas abiertas mientras yo sea presidente".

¿Por qué Deco?

"Deco es la persona que reúne todas las condiciones para dirigir el área de fútbol. Ha sido un futbolista de élite, compañero de Xavi –con quien tenemos una confianza plena-, ambos tienen una visión futbolística igual. Se ha formado, ha sido empresario vinculado al mundo del fútbol y le ha permitido tener el conocimiento necesario para que las negociaciones fructifiquen. También conoce los mercados de fútbol más potentes y los emergentes. Este verano has trabajado codo a codo con Mateu y has ayudado a resolver los últimos casos que quedaban y has tenido un rol relevante para construir este proyecto deportivo, altamente competitivo. La sintonía es clave para que esto funcione. Estamos a vuestra disposición para ayudaros, pero no tenemos la sabiduría que sí tenéis vosotros".

Orgulloso de la estructura

"Como presidente, estoy especialmente orgulloso al ver la estructura deportiva. Xavi, Deco, Márquez, Alexanko, Bojan, Masip, Barjuan… Todos habéis defendido el escudo del Barça y os da un grado de compromiso. Es de admirar".

Pide confianza

"Esto es una estructura, pero también toca que los jugadores lo hagan bien. La gente dice que lo importante es que la pelota entre, pero para ello, debe haber un gran equipo detrás, con conocimiento, compromiso, valentía… Creemos en lo que estamos haciendo, en la manera de dirigir y gestionar el club. Pido al barcelonismo confianza porque estamos en buenas manos".