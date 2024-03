Deco construye el futuro del Barça con La Masia

Deco, en la Asamblea General Ordinaria 2023 / FCB

No hay otra. El Barça se deberá aferrar a La Masia para intentar volver a ser un equipo hegemónico en el futuro. Sin casi margen de maniobra, el director deportivo se ha puesto manos a la obra para intentar blindar a los jóvenes con más talento de la casa y evitar así fugas que aún podrían complicar más el proyecto blaugrana. Deco ya tuvo como objetivo prioritario el verano pasado mantener a los jugadores más importantes del equipo ante la imposibilidad de fichar cracks.

Luchó lo indecible para esquivar ofertas, pero finalmente el plan se quebró con Ousmane Dembélé y la irrupción del PSG, algo que ha afectado muchísimo al segundo año completo de Xavi Hernández en el banquillo. Y es que cuando no hay dinero, lo básico es apostar por lo bueno que se tiene e intentar incorporar oportunidades de mercado que acaben ayudando a componer un equipo que pueda aspirar a todo. La situación ahora es peor que hace unos meses, por lo que Deco se está dedicando a blindar a los chicos que ya han sacado la cabeza en el primer equipo y que, por necesidad, van a convertirse en importantes, muy importantes para el futuro del Barça.

El club blaugrana ha tenido mucha suerte con la camada de jugadore que llegan desde el juvenil. Lamine Yamal apunta a estrella y referente y Pau Cubarsí ha sido la gran sorpresa, mientras que Héctor Fort y Marc Guiu pueden y deben evitar malgastar dinero en un fondo de armario que solo debería estar formado por gente de la casa. Bienvenida sea esta planificación aunque sea más por necesidad que por convicción.

Al Barça le vienen, tal vez, unos años complicados. Jugársela por los chicos de La Masia requiere mucha paciencia y algunos disgustos, por lo que el entorno deberá ser comprensible si el proyecto va por este camino. Pero Deco y el club también están obligados a cortar alguna cabeza de futbolistas que costaron un dineral y que no han sido diferenciales. Toca vender muy bien para poder fichar uno o dos cracks que suban el nivel y ayuden a los chicos a crecer desde la calidad y el triunfo. Y no pueden fallar porque los últimos mercados no han sido buenos. Se han equivocado y eso no puede volver a pasar.