La culpa es de LaLiga, siempre

'Le Parisien’ filtró que PSG presentará unos ingresos anuales de 800 millones de euros. En la historia del fútbol, solo el Barcelona logró una cantidad mayor: Fue en 2019 e ingresó 840,8. El Manchester City, por ejemplo, fue el club que en la anterior ejercicio más generó: 731 millones y el Barça ya era el séptimo con 638.Ahora, el PSG le quitará este honor al City y será el nuevo número 1.

El Barcelona ha visto como perdía esta carrera y los ingresos se reducían considerablemente en los dos últimos años. Como consecuencia, el fair play ahoga al club. La vía encontrada para paliar esta falta de ingresos en el Barça han sido la activación de las palancas, la venta de activos.

Con este escenario, LaLiga se está convirtiendo en el enemigo número 1 a ojos del culé y lo de “Tebas out” o “Tebas a la calle” es ya un cántico tradicional en el Camp Nou.

Mala relación

Desde el inicio de mandato de Laporta, el Barça tiene mala relación con la Liga por tres razones: La voluntad del Barça de no firmar por CVC, por su apoyo a la Superliga... y porque LaLiga pone freno a la política económica del presidente azulgrana. Laporta se encarga de señalar a Tebas como el gran culpable de casi todo. Como quizás lo hará hoy en la rueda de prensa para intentar explicar el caso Negreira o como lo hizo en su día para argumentar la salida precipitada de Leo Messi. En ese comunicado del club, recuerden, salía que LaLiga como el culpable de la marcha de Leo. Y ahora, dos años después, es el club quien está hinchando el globo sobre la vuelta Leo Messi... a expensas de Laliga.

De momento, el organismo que aúna a los clubs le exige al Barça rebajar la masa salarial en 200 millones de euros. “Es imposible” se encarga de filtrar el propio Tebas. Y el club, mientras tanto, negocia con la propia Liga para intentar buscar soluciones a esta crisis sin encontrar un acuerdo. ¿Qué pasará si después de hinchar el globo Messi se tiene que hacer otro comunicado señalando que es Laliga quien ha imposibilitado el regreso de Leo Messi? LaLiga volverá a ser el gran culpable. Y el “Tebas out” aumentará.

El Barcelona se ha buscado un enemigo público numero 1 y parte de la afición le ha comprado la tesis, aunque quizás se debería reflexionar si es realmente así. Si un personaje ajeno a la entidad puede ejercer tanto poder para que el Barça no salga del arroyo, si Tebas influye tanto para evitar que el Barça ingrese mucho menos de lo que hacía antes del covid, si este señor es tan malvado para querer que el Barça pierda fuerza como club y no pueda fichar a todos losjugadores que quiera o si, incluso, es el culpable de haber gastado más de 100 millones en la compra de Ferran o Raphinha y ahora nos damos cuenta que quizás no tienen el nivel preciso.