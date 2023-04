Celta y Mallorca buscan la permanencia virtual

El cuadro celeste llega lanzado al tramo decisivo del curso, sin derrotas en las últimas siete jornadas Los bermellones, en cambio, se han desinflado en Liga tras encadenar seis jornadas sin ganar

Celta de Vigo y Mallorca se miden este lunes en Balaídos con el objetivo de sumar tres puntos que le permitan sellar virtualmente su permanencia en LaLiga, sobre todo en el caso del conjunto gallego, que no puede fallar si quiere seguir soñando con alcanzar una plaza europea.

El equipo dirigido por el portugués Carlos Carvalhal, que tiene la duda de Carles Pérez por unas molestias, llega lanzado al tramo decisivo del curso, sin derrotas en las últimas siete jornadas y con una única derrota en su estadio -ante el Atlético de Madrid por la mínima y con un gol de Memphis Depay en el minuto 89- en lo que va de 2023.

Esa buena dinámica del conjunto celeste contrasta con el bache que atraviesa el Mallorca, que se ha desinflado en Liga tras encadenar seis jornadas sin ganar. Únicamente los pésimos números de Valencia, Espanyol y Elche permiten al equipo del mexicano Javier Aguirre mantener una renta de siete puntos sobre el descenso, que se quedaría en cuatro si el Valencia gana este domingo al Sevilla.

Carvalhal tiene la duda de Carles Pérez para este partido. El exfutbolista del AS Roma no ha entrenado con el grupo a lo largo de la semana y mañana se probará antes del choque. Si finalmente no puede jugar, es probable que el canterano Miguel Rodríguez tenga su oportunidad de inicio después de sus buenos minutos ante el Sevilla.

El técnico portugués, además, recupera al motor del equipo en el centro del campo, Gabri Veiga, después de cumplir sanción en el Sánchez Pizjuán. También es probable que Luca de la Torre recupere la titularidad tras tener descanso en ese encuentro. No habrá más rotaciones, y Seferovic repetirá junto a Aspas en punta.

Los bermellones se han planteado como objetivo prioritario puntuar en la segunda salida consecutiva, como lo hicieron la jornada pasada al empatar 3-3 en Valladolid, para mantener o ampliar la distancia que le separa de la zona de descenso.

Las tablas en el José Zorrilla pusieron fin a una racha de seis derrotas seguidas lejos de Son Moix; el Mallorca no gana como visitante desde el pasado 6 de noviembre, cuando derrotó 0-2 al Villarreal.Aguirre tendrá que realizar cambios obligados en la defensa de cinco que suele utilizar por las bajas de José Copete y Jaume Costa, sancionados, Matija Nastasic y Ludwing Agustinsson, aquejados de dolencias físicas.

Una de las opciones que tiene el "Vasco" para armar el bloque defensivo es cambiar de banda al lateral derecho Pablo Maffeo para que sustituya a Costa, y situar en su lugar al uruguayo Giovanni González, que regresa al equipo tras cumplir el partido de sanción en Valladolid junto al centrocampista ghanés Idrissu Baba. En el eje de la zaga se situarían Antonio Raillo, el eslovaco Martín Valjent y el sueco Dennis Hadzikadunic.

Aguirre, asimismo, tendrá que decidir si mantiene a Manu Morlanes en la zona ancha, autor de uno de los tres goles del Mallorca en el José Zorrilla tras varias semanas en el banquillo.

Arriba, el "Pirata" Muriqi es indiscutible. El kosovar, con 12 goles, a 5 del máximo goleador del campeonato, el polaco Robert Lewandowski, se ha convertido esta temporada en la gran referencia ofensiva de los mallorquinistas.

Alineaciones probables

Celta: Iván Villar; Hugo Mallo, Aidoo, Unai Núñez, Javi Galán; Carles Pérez, Beltrán, Gabri Veiga, Luca de la Torre; Aspas y Seferovic.

Mallorca: Rajkovic; Giovanni González, Raillo, Valjent, Hadzikadunic, Maffeo; Babá, Ruiz de Galarreta, Morlanes, Kang In Lee; Muriqi.

Árbitro: Ortiz Arias (madrileño).

Estadio: Balaídos.