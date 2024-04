¿Por qué el City sigue siendo el mejor equipo del mundo?

Guardiola celebra el gol de De Bruyne / Dave Thompson

No reeditarán el triunfo en la Champions, no repetirán el histórico triplete del año pasado, pero el Manchester City seguirá siendo el rival a batir la próxima temporada. Acabarán el curso, probablemente, ganando la FA Cup y haciendo historia siendo el primer equipo que gana 4 Premier Leagues consecutivas. Y pese a todo, esto les sabrá a poco, es lo que tiene ser el mejor equipo del mundo.

El Real Madrid tiene el enorme mérito de haber aguantado (de manera casi milagrosa) a la máquina mejor engrasada en el mundo del fútbol, pero ¿realmente tiene tanto mérito? Jugador por jugador, la realidad es que el equipo de Ancelotti no tiene tanto que envidiar a los 'sky blue', pero, sin embargo, la diferencia entre ambos sobre el césped del Etihad Stadium fue, cuanto menos, escandalosa.

El factor Pep

He ahí donde entra Pep Guardiola. Poco se le puede reprochar al técnico catalán, que ha llevado al City a ser un equipo histórico, que casi sepultó a un Real Madrid que presumía de jerarquía en Europa en su propia área. No nos engañemos, el propio Pep hubiera preferido pasar a semifinales jugando peor, pero es evidente que el fútbol que realizó el Manchester City te acerca mucho más a la victoria que el del conjunto blanco.

Guardiola, durante el partido en el Etihad Stadium / ADAM VAUGHAN

Hay que ser muy bueno, y Guardiola lo es, para conseguir defender a Bellingham, Rodrygo y Vinicius en un marcaje hombre a hombre con 60 metros a tu espalda. Hay que ser muy bueno para lograr que Akanji o Gvardiol jueguen como mediapuntas en el área del Madrid o que Stones sea capaz de interpretar 5/6 roles en una misma jugada. Hay que ser muy bueno para, con los 11 rivales en su propia área, darle mecanismos a los tuyos para encontrar espacios imposibles y generar ocasiones.

Ayudado, evidentemente, por el alto nivel técnico de los suyos, Guardiola no solo potencia eso, sino que otorga una serie de herramientas tácticas, combinadas con una preparación física excepcional, para hacer que un equipo como el Madrid parezca, durante 120 minutos, un equipo pequeño.

El mejor equipo del mundo

Algunos dirán que "con el dinero gastado, ya pueden jugar bien". Más allá del sobrecoste propio de ser un equipo de la Premier League y de llamarte 'Manchester City', con el resto de clubes sabiendo que pueden sacar rédito económico de ello, ¿cuántas estrellas ha fichado realmente el City al margen de Haaland? ¿Hubiera fichado el Madrid al Akanji del Dortmund? ¿Al Ederson o al Ruben Dias del Benfica? ¿Al Aké del Bournemouth? ¿Al Doku del Rennes? Es más, ¿sería titular alguno en el conjunto blanco?

No, no existe tanta diferencia de plantilla, hasta el punto de que no es descabellado pensar que el Madrid tiene mejor equipo. La diferencia está en el entrenador y el dominio que ejerce el City sobre cualquier rival. Eso habla muy bien del equipo de Guardiola; no tan bien de sus rivales, que no son capaces de alcanzar la brillantez 'sky blue'. El ejercicio defensivo del Madrid fue heroico, pero la realidad es que los blancos ganarían ese partido ¿1 vez de cada 100? No es una cuestión de quitarle mérito a Ancelotti y los suyos, simplemente se trata de otorgarle al City la valía de, sin lograr el título más importante de Europa esta temporada, seguir siendo el mejor equipo del mundo.