Carta al futuro entrenador

Xavi, abatido durante el Barça-Villarreal en Montjuïc / JORDI COTRINA

Queridos Jürgen, Imanol, Michel o Hansi. Lo de Rafa Márquez lo dejaremos para otra ocasión si demuestra algo en el Barça B, por mucho que se postule y sea muy afín al Presidente. No le hagamos un Xavi a Thiago….separemos business de amiguetes.

Este artículo es una declaración de intenciones para cualquiera de ustedes. No tengan ninguna duda que no hay mejor destino que nuestra ciudad. Incluso para aquellos que pretenden hacer un año sabático. No hay mejor urbe en la que vivir que Barcelona, por clima, por dimensión, por gastronomía, por calidad de vida, por sus playas, por opciones para todos y cada uno de los miembros de la familia. Barcelona enamora.

Seguro que todos y cada uno de ustedes han soñado alguna vez en entrenar al Barça. En la primera década del siglo XXI maravillamos al mundo tras ganarlo todo asombrando con nuestro juego. Un club que ha hecho grandes en el banquillo a Rijkaard, a Guardiola o a Luis Enrique; todos ellos discipulos aventajados de Cruyff, padre nuestro que está en los cielos. Nos encanta el buen fútbol, el de ataque, el de tener la posesión de pelota para sobarla, para pasarla, con cariño y al primer toque si se puede, jugar bien y ganar, pero no a cualquier precio. No somos resultadistas, no nos vale ganar sin disfrutar. Si ven el fútbol así, esta puede ser su casa por un buen tiempo. Somos la ciudad del talento dentro y fuera del campo. Ver el listado de los jugadores que han nacido futbolísticamente en nuestra cantera es entender el ADN Barça y como se ama el fino estilismo en este lugar. Aunque ya no está, somos el equipo de Messi, porque no lo duden, volverá, más pronto o más tarde. Esperará a que marchen algunos, pero retornará a casa y usted puede estar allí entonces. Coincidir con él, aunque fuera del campo, suena a un buen plan.

Obviamente no les voy a engañar, no estamos en el mejor momento. Estoy seguro que, si en el banquillo conseguimos tener un entrenador con criterio, tampoco estamos tan mal (archifamosa frase populista de nuestro presidente). La caja esta tan vacia de dinero para fichar, como de palancas que nos hipotecarán a medio y largo plazo. Pero tenemos esperanza, hay una nueva hornada de jugadores en edad juvenil que son una gozada, entre ellos, uno llamado Lamine Yamal que es un proyecto de gran jugador de talla mundial. El talento desperdiciado en la actualidad no es una lista nada corta, solo en el centro del campo encontrarán a De Jong, Gundoghan, Pedri y Gavi. Cualquier equipo desearía fichar a estos centrocampistas. Ni la delantera, ni la defensa son para tirar cohetes. Espero que conseguiremos jubilar o buscarles destino en Arabia Saudí a algunos perfiles que no dan para estar aquí, así se ahorrarán algunos disgustos cuando lleguen. En la portería pronto volverá uno de los mejores porteros del mundo desde el que poder edificar un nuevo proyecto.

Esperemos que en el casting, desde la dirección deportiva y la presidencia del club no se adulteren los criterios de la decisión sobre su posición, como tantas otras que han tomado desde su llegada, donde amiguismos y, alguna que otra mala praxis, son nuestro día a día. Ustedes deben ser nuestro futuro, los necesitamos como el agua por estos lares. Vengan y hagan que disfrutemos.