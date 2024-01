Cabreo en el Barça con Rafa Márquez

Las aguas andan revueltas en el Barça. A todos los niveles. Xavi dijo basta y se marchará el próximo 30 de junio, pero más allá del inquilino del banquillo blaugrana la próxima temporada hay muchas cosas que solucionar. De hecho, cuando el 'cadáver' aún estaba caliente, Rafa Márquez no dudó en, respondiendo a las preguntas de los periodistas, postularse como sustituto del egarense.

Cierto es que el mexicano arrancó tímido: "Yo seguiré preparándome, obviamente, estoy muy contento con el trabajo que estoy haciendo con los chicos. Es parte del proceso y llegará en su momento si me tiene que tocar". Pero fue animándose mientras las preguntas iban cayendo: "¿Y si llega, estarías contento?", Márquez respondió: "Quién no, ¿no? Pero lo más importante es seguir preparándome porque es mi segunda temporada como técnico aquí. Prepararme por si llega ese momento". Para acabar diciendo que "a una oportunidad así no le puedes decir que no. Y si llega, intentaré estar disponible y tratar de hacerlo lo mejor posible".

No puede repetirse

Sus palabras, que llegaron muy rápido a la cúpula deportiva e institucional, no gustaron nada. De hecho, el cabreo por parte de algunas de las personas que mandan mucho en la entidad fue grande. No entienden que Márquez, con su experiencia, entrara al trapo momentos después de que Xavi anunciara su adiós al Barça. Lo ven como un gesto inoportuno y torpe que no beneficia para nada al ambiente enrarecido que se vive en la entidad.

De hecho, Márquez es consciente de que sus palabras han generado 'cierto malestar' y, en principio, no deberían volver a producirse en futuras ruedas de prensa. Ese es el compromiso y esa es la intención.