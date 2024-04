El Barça demostró en París que no está tan lejos de Wembley

UEFA Champions League - PSG vs FC Barcelona. / YOAN VALAT

Lo que está haciendo el Barça tiene mérito. Perecían desahuciados y han levantado cabeza. Aburrían a las ovejas y han recuperado la chispa. Es difícil de entender el fenómeno causa/efecto que ha tenido el anuncio de la marcha del entrenador. Sobre el papel no existe un razonamiento lógico entre la decisión de Xavi de no continuar a partir de junio con la reacción inmediata del equipo. Pero la realidad es que ha tenido efecto. Desde la goleada encajada en casa contra el Villareal, no han vuelto a perder un partido. Queremos pensar que Xavi no ha cambiado su forma de entrenar ni de plantear los partidos. En consecuencia son los jugadores los que han cambiado dando un paso adelante, sacando el orgullo y mostrando una actitud mas positiva.

En Paris el Barça demostró que no está tan lejos de la final de Wembley. Solo ganó un partido pero dejó claro que si el equipo juega con los cinco sentidos no hay nada imposible. Lo mejor fue su capacidad de reacción después de que los de Luis Enrique le dieran la vuelta al marcador. En otro momento se hubiesen venido abajo enterrando su futuro. El miércoles apretaron los dientes protagonizando una gran remontada. Laporta tenía razón cuando decía que no cambiaría ningún jugador de su equipo por uno del club francés. Ni el mismísimo Mbappe que fue borrado por un Koundee que lo dejó en evidencia. Raphinha sin ir más lejos le dio diez vueltas. La eliminatoria no esta ganada. Luis Enriqiue vendrá con sed de venganza. Los 90 minutos de Montjuïc pueden deparar sorpresas si no se juega con una concentración absoluta y una entrega total.

Está claro que la Champions es otro nivel, otro interés, otro espectáculo. No hace falta inventar la Superliga para ver grandes partidos. Sin embargo, hay dos puntos que la UEFA tiene que mejorar. No se entiende que se juegue dos partidos top a la misma hora, le quitan a los aficionados la posibilidad de ver en directo dos partidos el mismo día. Tampoco potencia la emoción de la competición que sorteen el mismo día las eliminatorias de cuartos y semifinales. Es restarle morbo. Sería mas interesante un nuevo sorteo con los cuatro mejores de Europa en el bombo.

En el futbol actual los grandes equipos están por encima de las individualidades. El bloque se impone al talento de los cracks. Es muy difícil que les individualidades brillen con los planteamientos tácticos que se hacen. Prueba de ello es que Haaland paso desapercibido en el Bernabeu, Mbappe ha sido muy criticado por la prensa francesa por su pobre actuación y Vinicius tampoco tuvo el protagonismo deseado. Los partidos cada vez son más físicos, los marcajes mas duros y la creatividad se ve ahogada. La fuerza del Barça ahora mismo es su ambición y compromiso. Saben que no son los mejores pero pueden ganar a cualquiera.