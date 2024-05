Xavi: "Es un partido vital, no es el momento de hablar de futuribles"

La victoria del Girona (2-4) en Montjuïc fue un punto de inflexión de la temporada del Barça. Una derrota particularmente dura para los azulgrana, porque fueron superados por un rival con el mismo estilo al que se le presupone inferior. El Girona, un equipo que hacía solo unos meses jugaba otra liga, envió al Barça al diván y puso a Xavi en una situación complicada.

El técnico ha recordado aquel encuentro en las horas previas a volverse a medir al Girona. En un momento clave porque está en juego el segundo puesto y solo dos puntos separan a los dos equipos. Xavi sabe que será un encuentro de máxima exigencia. "No hay un reto personal con Míchel, pero sí el reto de la revancha personal de la primera vuelta. Creo que debimos conseguir mucho más en el resultado", empezó diciendo.

Xavi quiso desmarcarse de cualquier rivalidad con Míchel y explicó las claves de lo que considera que no funcionó en el partido de la primera vuelta. "Estuvimos bien en el juego, pero ellos fueron más contundentes. No pudimos ajustar bien, no defendimos bien el área. Defendimos de manera demasiado individual su cuadrado. Fueron muy contundentes, tienen la capacidad. Defienden bien, son dinámicos. No hay nada personal con Míchel. Ya dije en la primera vuelta que era un rival directo. Y tienen la confianza por las nubes".

El Barça del futuro

El encuentro llega tras días en los que se está hablando más del Barça de la próxima temporada que de los últimos encuentros que quedan. Xavi ha preferido no explayarse en el futuro de algunos jugadores y subrayar la importancia del duelo ante el Girona. "No es el momento de hablar de futuribles", dijo a la cuestión de si la prioridad es un mediocentro. "Queremos la segunda plaza, quedan cinco partidos, queda un mes de temporada. Es momento de hablar de los jugadores que tenemos".

La confianza del Girona

"Es un partido vital. Jugamos contra un equipo con la confianza por las nubes y que está haciendo historia. Hablamos de un equipo de nivel Champions. Un rival que busca superioridad por dentro. Están haciendo una temporada excepcional. Tiene la confianza por las nubes y esa es una variable que cambia las cosas", recordó Xavi.

Al técnico también le preguntaron las diferencias entre jugar en el Girona y el Barça y en cómo afecta a los jugadores en referencia a los casos de Eric y Oriol Romeu. "¿Cuánta gente cubre al Barcelona? ¿Y al Girona? No tiene nada que ver. Cuando hablas con Eric tiene la sensación de estar más liberado jugando en el Girona, eso es así. Difícilmente va a cambiar. Se necesita una mentalidad muy fuerte para jugar en el Barça", dijo.

El caso de Romeu, que empezó siendo un fijo y ha terminado sin contar apenas para el técnico, ha sido uno de los más llamativos. Para Xavi no se trata de una cuestión de confianza del futbolista: "Más que la presión, diría que empezó muy muy bien, luego por situaciones físicas y demás ha participado menos. Lo hemos ido gestionando para que no sufriera. Y hemos elegido a otros futbolistas antes que él. Es la competencia tan feroz del Barça. Ha participado mucho menos de lo que yo creía"

Otro nombre propio fue el de Araujo, que esta temporada está recibiendo más críticas. Para Xavi la situación contractual, y el ruido sobre su futuro, no está afectando al uruguayo. "No creo que sea el motivo la renovación. Es un tío fuerte. El fútbol es un juego de errores y hay que minimizarlos. Muchas veces nos ha salvado, son errores que han sucedido no solo con Ronald", señaló.

A vueltas con Lewandowski

El polaco es uno de los jugadores que está en boca de todos. A pesar de haber mejorado su rendimiento en las últimas semanas, hay un runrún sobre su futuro. Xavi ha recordado que el jugador tiene contrato pero también ha reconocido que es a final de temporada cuando se toman las decisiones.

"Valoramos mucho a Robert. Sobre el futuro decidiremos cuando termine la temporada". A Xavi le han cuestionado si se mostraba más contundente con otros jugadores y ha explicado los casos.

"Lewy tiene contrato, Sergi Roberto acaba contrato". Además, ha relativizando la importancia de lograr el pichichi. "El pichichi no es el objetivo principal para nosotros, queremos ser segundos. Si aparte de eso conseguimos un zamora o un pichichi, bienvenido sea".