¿Y ahora quién duda de Joao Félix?

El portugués se desquitó ante su exequipo reivindicándose como un crack Se vio al mejor Barça de la temporada en la primera mitad

Era su partido. Joao Félix se ha tenido que escuchar muchas cosas esta semana desde Madrid. Sus excompañeros e, incluso, su extécnico, le señalaron como a un futbolista que no trabajaba. Que no sumaba. Le tienen ganas. Tantas, que durante el partido fueron a por él en numerosas ocasiones con algunas entradas demasiado duras. Pero Joao Félix no se amilanó porque su máximo deseo pasaba por reivindicarse. Y vaya si lo hizo. El delantero no solo marcó un golazo sino que enloqueció a los colchoneros provocando varias tarjetas y demostrando que por si solo es un futbolista desiquilibrante y decisivo.

Joao Félix lo pasó mal como colchonero. Porque el juego de Simeone no le va y eso en el Atlético es pecado. El portugués no aguantó más y tuvo que salir cedido el año pasado hacia el Chelsea para ganarse el prestigio en un proyecto que estaba por los suelos. Y volvió derrotado. Pero el Barça era su ilusión y le ha recuperado como futbolista. Joao Félix ha demostrado y está demostrando que es un crack. Muchas veces irregular, sí, pero de esos jugadores diferenciales que te acaban decidiendo partidos.

Joao se diluyó como lo hizo todo el equipo en las últimas semanas, pero sin duda ha sido el gran protagonista de la reacción blaugrana. Brilló contra el Oporto y lideró al equipo contra el Atlético. Y lo ha hecho en el peor momento de la temporada, cuando las dudas se cernían sobre el proyecto. Del portugués ya nadie puede dudar. Otra cosa es que, económicamente, interese la operación en el futuro, pero Joao es un jugador para el Barça con total seguridad.