Las toallas, el otro quebradero de cabeza de Nadal en Australia

El balear protagonizó varios momentos de tensión por el poco tiempo que se le permitía para usar las toallas "Necesitamos que alguien nos traiga las toallas, están muy lejos" argumentaba Nadal

No fue su día. Rafa Nadal se despidió de Melbourne con las peores sensaciones posibles, tras una nueva lesión en su cadera, en un partido que fue un verdadero quebradero de cabeza para el balear. No estuvo cómodo en ningún momento sobre la pista y su nuevo enfado con la juez de silla por las toallas, fue un claro ejemplo de ello.

Como ya pasó ante Draper en primera ronda, Nadal se quejó en repetidas ocasiones del poco margen que tenía para coger la toalla antes de sacar, argumentando que estaban demasiado lejos de la zona de saque. "La toalla está allí y siempre veo el reloj que sigue 5,4..." le replicaba el balear a la juez.

Enfado tremendo de Nadal con la juez de silla 😡



No fue un caso aislado y 'La Guerra de la Toallas' siguió a lo largo del partido, con un Nadal que pedía explicaciones sobre porque nadie podía ayudarle con las toallas. "Necesitamos que alguien nos traiga las toallas, están muy lejos. ¿Por qué los recogepelotas no pueden traernos las toallas?". Desde la reanudación del tenis tras la pandemia, los recogepelotas ya no ofrecen las toallas a los jugadores, que son ellos mismos los encargados de ir a buscarlas cada vez.