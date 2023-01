Nadal: "Estoy cansado de estar siempre así"

"No puedo decir que no estoy mentalmente destrozado porque estaría mintiendo" ha afirmado el balear en rueda de prensa Hundido y frustrado, el balear ha explicado que solo sentir el dolor en la cadera, ha sabido que "ahí se acabó"

Rafa Nadal se mostró hundido en sala de prensa tras caer en la segunda ronda del Open de Australia ante McDonald. El balear, que ha sufrido una lesión en el transcurso del partido, apenas ha podido ofrecer resistencia y ha caído en tres sets ante el americano.

Con claros signos de frustración, Nadal ha confesado estar cansado de estar en constantes procesos de recuperación por las constantes lesiones que ha sufrido a lo largo de su carrera. "No puedo decir que no estoy mentalmente destrozado porque estaría mintiendo" aseguraba el tenista español.

Sobre la lesión, Rafa ha explicado que a lo largo del segundo set ha notado algo en la cadera y que según ha afirmado, "Ahí se acabó". "Había notado algo en los días previos pero nada como hoy. Tengo un histórico de problemas en la cadera que me han obligado a hacer tratamientos en el pasado".

"Es difícil decir lo que tengo exactamente hasta que no me haya hecho la resonancia. No sé si el problema es en el músculo, si es en el cartílago..." terminaba un Nadal hundido.