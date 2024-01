Badosa: "Creo que faltan jugadores por detrás, es algo que me entristece"

La española Paula Badosa explicó en la rueda de prensa posterior a su derrota en tercera ronda del Abierto de Australia frente a la estadounidense Amanda Anisimova que le gustaría ayudar a que salieran más jugadoras españolas.

"Creo que faltan jugadores por detrás, es algo que me entristece. Hemos tenido muchos jugadores con Nadal, Ferrer, Garbiñe o Carla, y ahora sólo tenemos a un fuera de serie (Carlos Alcaraz)", comentó la catalana.

"Davidovich también tiene un gran potencial y en la parte femenina está costando un poco más. Me gustaría ayudar a que salieran más jugadoras", agregó una Badosa que también dijo que la federación francesa e italiana están sacando a muchos buenos tenistas actualmente.

"Me gustaría ganar una Billie Jean King Cup representando a mi país. A ver si mi hermana se pone las pilas, porque todavía es joven. Si que es cierto que al tener a Nadal y Alcaraz, se disimula lo poco que tenemos detrás", añadió.

La gerundense se despidió en la tercera ronda con contundentes victorias en primera y segunda ronda, y mostró una buena actitud ante una inspirada Anisimova, que a pesar de haber caído en la clasificación WTA por su largo periodo de inactividad, jugó a un nivel que recordó al de 2019 cuando alcanzó las semifinales de Roland Garros.

"Es muy incómodo jugar contra ella porque encuentra los 'winners' muy fácilmente. Juega muy plano y no te da ritmo. La verdad es que jugó increíble, así que enhorabuena por el partido", explicó.

"Quizás con un plus de físico me hubiera ayudado. Me ha costado un poco más de la cuenta pero creo que ella ha jugado perfecto", dijo en alusión a un estado físico que no ha alcanzo su plenitud como consecuencia de los seis meses de inactividad por una lesión de espalda.

Por último, la española nacida en Nueva York comentó que actualmente el tenis ha cambiado y te puedes encontrar ante una tenista peligrosa en las primeras rondas de una competición 'slam'.

"Antes las dificultades llegaban en cuartos de final pero ahora cualquiera puede ganar desde las primeras rondas", concluyó la tenista, que confió en poder jugar "cuántos más partidos mejor" para recuperar su condición física y su nivel tenístico lo más rápido posible.