La prueba de relevos mixtos clausura los mundiales de skimo en Boí Taüll

Los podios senior han ido hacia Francia e Italia mientras que en categoría joven Suiza y Francia han dominado y Andorra ha conseguido el bronce El equipo español senior ha conseguido una cuarta y una quinta posición con los equipos formados por Marta Garcia e Iñigo Martinez y Oriol Cardona y Ana Alonso

La prueba de relevos ha servido de punto y final a los ISMF Skimo World Championships 2023. Una prueba mixta con un formato muy emocionante y visual ha sido el colofón perfecto para clausurar unos campeonatos del mundo que han consolidado la estación de Boí Taüll como escenario ideal para competiciones de calibre internacional.

47 equipos han participado en una de las pruebas más esperadas de la competición, que no sólo pone en valor la esencia del esquí de montaña destacando el trabajo en equipo, sino que une parejas mixtas, en un formato que será Olímpico el año 2026. La carrera, disputada en el Pla de Vaques ha puesto a prueba a las parejas de esquiadores, que se han enfrentado a dos subidas y bajadas cada uno, poniendo el acento en las transiciones para ponerse y quitarse los esquís así como hacer un porteo en la espalda. Además, el hecho de que se haya disputado a pie de pista ha motivado que decenas de seguidores animaran a los corredores a lo largo del circuito.

Crónica de la jornada: RELEVOS

En la categoría reina, la prueba no pudo ser más emocionante, ya que hasta el último momento no se ha decidido el podio. Así, las posiciones del liderazgo se han ido intercambiando durante todo el recorrido y hasta el último cambio no se han sabido los nombres que quedarían impresos en el podio. Por último, la pareja francesa formada por Thibaut Anselmet y Emily Harrop han conseguido la victoria seguidos de Giulia Murada y Nicolò Canclini, que han adelantado a la tercera pareja (Axelle Gachet-Mollaret y Robin Galindo) en el último suspiro.

En cuanto al equipo español, aunque no han podido conseguir ningún metal han ofrecido un espectáculo excepcional, especialmente en lo que se refiere a Marta Garcia e Iñigo Martinez, que han llegado a liderar la prueba durante el último ascenso, como explicaba García: “La verdad es que estoy muy contenta de nuestro rendimiento. He empezado de menos a más, pero he podido ir remontando hasta pasar el relevo en primera posición. Estoy muy satisfecha del rendimiento y sobre todo de toda la gente que ha venido a animarnos, ha sido muy emocionante”. En la clasificación les ha seguido la otra pareja española, Ana Alonso y Oriol Cardona, quien explicaba a su llegada: “Ha sido una prueba muy dura, llegábamos con muchas ganas y hemos hecho lo que hemos podido. Con varios errores cometidos, una quinta posición está bien, y esperamos poder seguir estando en estas finales. Ha sido increíble sentir cómo en cada rincón del recorrido había gente animándonos”.

Jóvenes

En cuanto a la categoría de los jóvenes, la emoción también ha sido servida, sobre todo por la medalla de bronce, que ha sido disputada hasta el último aliento por los españoles María Ordoñez y Tomeu Comella y los andorranos Oriol Olm y Lea Ancion, que ha sido finalmente para estos últimos. Al llegar a meta, ambos equipos se sentían muy satisfechos del rendimiento: “la carrera de hoy ha sido espectacular. No parábamos de animarnos entre nosotros. Este resultado nos hace soñar con hacer cosas grandes, es un orgullo compartir la victoria” explicaban sonrientes Olm y Ancion. Por su parte, el equipo español afirmaba: “La carrera de hoy ha sido todo un espectáculo, hemos dado el 100% en un circuito excelente. Es una buena manera de terminar estos mundiales, que han sido excepcionales”.

Clasificaciones

La prueba de RELEVOS de los mundiales ha contado con la participación de 94 concursantes, distribuidos en las diferentes categorías de la competición. Estos han sido los resultados de la prueba de hoy, que también se pueden consultar aquí.

La clasificación general por equipos se puede consultar aquí.

ISMF - YOUTH MIXED

1ª Thibe Deseyn - Jon Kistler

2ª Louise Trincaz - Jeremy Anselmet

3ª Lea Ancion - Oriol Olm

4ª María Ordóñez - Tomeu Comellas

ISMF - SENIOR MIXED

1ª Thibaut Anselmet - Emily Harrop FRA

2ª Nicolò Canclini - Giulia Morada ITA

3ª Robin Galindo - Axelle Gachet-Mollaret FRA

4ª Iñigo Martinez - Marta Garcia ESP

Punto y final a una semana intensa en Boí Taüll

Desde el pasado 27 de febrero y hasta este domingo, 5 de marzo, la Vall de Boí ha sido la encargada de acoger a todas esas personas que han estado involucradas en los mundiales de Skimo 2023. Así, las cifras de participación en la competición han comprendido unos 400 deportistas de 27 equipos (298 atletas). Además, ha habido involucradas más de 140 personas relacionadas con la organización, y se han reunido en la Vall de Boí más de 60 técnicos de las selecciones. En total, este territorio privilegiado situado en medio del Pirineo catalán ha sido durante una semana el refugio deportivo de unas 650 personas acreditadas implicadas en esta competición.