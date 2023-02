El Pirineo Catalán, a exprimir al máximo su gran año

El Niu de lÀliga, en la cumbre de la Tosa d'Alp, acogió el pistoletazo de salida del año Europeo del Deporte en el Pirineo Catalán “Tenemos un potencial enorme y de crecimiento si andamos plegados y las muchas cosas que basura las hacemos juntos y con una visión global”, dijo Albert Piñeira

El Niu de lÀliga, en la cumbre de la Tosa d'Alp, fue el punto de encuentro para dar el pistoletazo de salida del año Deportivo del Pirineo 2023 en el marco del proyecto PIRINEO CATALÀ logrado por el territorio desde que el Parlamento de la Unión Europea entregara la bandera de esta capitalidad con el fin de fortalecer, unificar y dar una identidad propia a su cultura y proyección deportiva.

El acto de presentación ha sido una gran oportunidad para que las administraciones, autoridades y deportistas hayan hecho patente su voluntad de apostar para aprovechar una ocasión única para consolidar el Pirineo Catalán como motor del deporte más identificado con la montaña, la naturaleza y la sostenibilidad medioambiental desde la cooperación y el entendimiento.

Así lo destacó el presidente de PIRINEU CATALÀ – COMUNITAT EUROPEA DEL DEPORTE, Albert Piñeira, que fue quién, como alcalde de Puigcerdà inició y consiguió la nominación el año pasado. “Tenemos un territorio extraordinario en cuanto a equipamientos, 3.763 en total, que significa el 11,7% de Catalunya con solo 175.000 habitantes, de los cuales más del 74% hacemos actividad física regular, por 59% al resto, además de aportar la alta competición, a todos los niveles, más deportistas y clubes. También lideramos con el 33% los espacios deportivos del país. Solo en visitantes a las nueve estaciones de esquí hemos recibido 2,3 millones. Y, es más, -dijo- podemos crecer e ir más lejos si andamos juntos. Tenemos un enorme potencial. Hacemos muchas cosas, sí, pero sin una visión global. Dicho de otra manera, no las hacemos juntos. Es por eso que ser Comunidad Europea del Deporte nos tiene que ayudar a cambiar este chip, no tender a competir sino a cooperar. De alguna manera nos tenemos que convencer que la competencia no es la comarca del lado, son las estaciones de montaña europeas”, acabó, animando todo el mundo a superar el reto de hacer valer como comunidad el verdadero valor del Pirineo Catalán. “Tenemos que saber -añadió- promocionarnos fuera, a Europa, porque podemos ser una referencia como cualquier otro territorio de montaña”.

Por su parte, Carles Aderà, Alcalde de Alp, destacó la amplitud e idoneidad del proyecto y la multi-participación de todos los municipios; Toni Sanmartí, Director de Turismo y Montaña de Ferrocarrils de la Generalitat, se refirió a la nominación como “un reconocimiento y no una sorpresa que ha sido posible gracias a haber trabajado conjuntamente. Puede ser que solo vamos más rápido, pero acompañados vayamos más lejos”, exponiendo como claves de futuro la voluntad de Ferrocarriles de apostar por la sostenibilidad y la biodiversidad y transformar en territorio neutro de carbono 2030 la suya amplía área de presencia y de influencia en el Pirineo. Pronto -dijo- el Vall de Nuria será una zona de emisiones cero”.

Pere Sust, como presidente de la Fundación Catalana para el Deporte, recordó el proceso y el trabajo hecho ante la Asociación de Ciudades Europeas del Deporte (ACES), organismo que otorga la denominación de villa, región y comunidad Europea del deporte. “Este se ha convertir en el más grande reto que nunca ha enfrentado ACES, pues el Pirineo reúne el mayor número de Municipios (163) y la coincidencia de, cuando menos, dieciocho competiciones de alto nivel internacional, algunos de ellos de alcance mundial. Nos tenemos que felicitar porque los diez Consejos Comarcales presentes votaron de manera unánime a favor”.

En esta línea, la totalidad de los participantes aplaudieron el hecho de la voluntad, también unánime, de los organismos implicados al ponerse de acuerdo y a favor de la iniciativa: Generalitat de Catalunya, Diputaciones de Girona, Lleida y Barcelona, Consells Comarcals, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, Agencia Catalana de Turisme y Fundació Catalana de l'Esport.

En la mesa redonda celebrada con motivo de la presentación participaron representantes de toda la amplia gama de deportes, actividades e iniciativas que, en su conjunto, han conseguido convertir las cordilleras pirenaicas en un escenario inagotable de emociones y de aventura, ocio, entretenimiento, espectáculo, competiciones de máximo nivel, diversión y todo tipo de turismo relacionado con un territorio y entorno natural único.

Todos ellos, moderados por la periodista de TV3 Rosa Talamàs, destacaron las enormes posibilidades de crecimiento y de mejora en la línea de desarrollo y de progreso históricamente acreditada en el Pirineo Catalán y que, también coincidieron , puede acelerar el hecho de compartir y usar como una herramienta de perfeccionamiento y estímulo la tracción de ser COMUNIDAD EUROPEA DEL DEPORTE a lo largo de este año tan especial.

Marc Pinsach, entrenador del Centro de Tecnificación de Esquí de Montaña; Xavier Perpiñán, director de La Molina; Mate Heras, técnica del Consejo Deportivo de la Cerdaña; Silvia Puigarnau, directora de la INEFC de la Seu d'Urgell; José Antonio Hermida, deportista olímpico en la modalidad de BTT y promotor de acontecimientos deportivos en el Pirineo; David Vallvé, director del servicio de Deportes del Ayuntamiento de la Seu d'Urgell; Jaume Pueyo, deportista olímpico de esquí de fondo; Pere Porta, presidente Asociación Deportiva SEDES baloncesto Suyo de Urgell; Laura Penya, jugadora Asociación Deportiva SEDES baloncesto Suyo de Urgell; Xavier Travé, del Parque del Segre de la Seu d'Urgell; y Raúl Capdevila, deportista paralímpico deficiente visual como guía y organizador de acontecimientos deportivos en el Pirineo, aportaron al Nido del Águila el reciente estrenado espíritu de andar, más que nunca plegados, a favor de potenciar la vertiente deportiva del Pirineo Catalán.