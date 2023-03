Espectacular actuación del equipo español en los Mundiales ISMF Skimo

Oriol Cardona se proclamó campeón del mundo de Sprint en los Mundiales que se están disputando en Boí Taüll Laia Sellés ha conseguido la segunda medalla ganando la plata en Vertical tras el oro logrado en Sprint

La prueba de Sprint fue la elegida para abrir los Campeonatos del Mundo de Skimo ISMF que se están disputando en la estación de Boí Taüll. Y el arranque el pasado martes no pudo ir mejor para los intereses de los esquiadores del país con Oriol Cardona proclamándose campeón del mundo de Sprint y la joven Laia Sellés haciendo lo propio en la categoría U18, María Ordóñez consiguió la medalla de plata y María Costa y Ot Ferrer el bronce en diferentes categorías. “Es una sensación increíble convertirse en campeona del mundo frente a mis amigos de casa. No me lo esperaba porque tengo un dedo roto”, declaraba una Sellés que con solo 16 años acumula en su palmarés tres medallas de oro en el Festival Olímpico de la Juventud Europea y ahora otro oro en Sprint.

Por su parte, Cardona destacaba que “estoy muy contento de la victoria, he trabajado mucho para poder estar aquí Uno de mis miedos era no llegar a la final, pero lo he conseguido y lo he dado todo. El domingo correré los relevos con Ana Alonso. Creo que tenemos un muy buen equipo y que tenemos opciones, está muy fuerte”.

Si el martes se colgaba el oro, este miércoles Sellés se ha hecho con la medalla de plata en la prueba Vertical donde Alba Fernández Campos se ha colgado el bronce y el andorrano Oriol Om se ha proclamado campeón de la Vertical en la categoría U20. La competición sigue esta semana en Boí Taüll para conocer a los nuevos campeones del mundo.