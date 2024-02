Grandvalira Resorts mantiene más de 185 km esquiables

Las estaciones de Grandvalira Resorts siguen ofreciendo más de 185 kilómetros esquiables y espesores de hasta 110 centímetros. A pesar de las condiciones meteorológicas complicadas de esta temporada, el gran trabajo de los equipos de terreno, junto con las grandes inversiones que se han realizado en los últimos años en la mejora de la red de innivación, han permitido a los dominios de Andorra seguir ofreciendo un buen producto para el esquí durante el invierno. Como ejemplo de estas inversiones, las estaciones del Principado han estrenado este año 110 nuevos innivadores que, además, consumen un 90% menos de energía, lo que asegura la nieve a más áreas de conexión entre sectores o zonas clave.

Grandvalira dispone actualmente de 120 km esquiables, con todos sus sectores conectados, y grosores de hasta 65 centímetros de nieve. Por su parte, Pal Arinsal cuenta actualmente con más de 40 km esquiables, espesores de hasta 60 centímetros de nieve y el 83% de los remontes operativos, entre ellos el teleférico que enlaza ambos sectores. Ordino Arcalís ofrece muy buenas condiciones de nieve con el 80% de las pistas abiertas y grosores de hasta 110 cm. Así, las estaciones andorranas cuentan con unas óptimas condiciones para la práctica del esquí en sus pistas y la oferta de kilómetros esquiables más amplia de los Pirineos.

Música en las terrazas

Como es habitual, las terrazas y los locales de restauración acompañarán a las jornadas de esquí con música y buen ambiente estos próximos días. La agenda del fin de semana llega con una interesante programación de fiestas y música, imprescindibles en la experiencia en Grandvalira Resorts. La fiesta Brugal vuelve al Cala Bassa Costa Rodona del Pas de la Casa con una de sus actuaciones en vivo donde diferentes músicos instrumentales electrónicos se complementan con una base de DJ para ofrecer una experiencia al más puro estilo Ibiza. Ya han pasado por la icónica terraza instrumentos como el violín o el saxo electrónicos, y este fin de semana podrá descubrirse el percusionista Marco Sonoro.

Por su parte, la IQOS Terrace del sector Soldeu de Grandvalira cuenta cada día con el ritmo de su DJ residente Richy Vuelcom. Para el sábado, el espacio tiene previsto la actuación especial del violinista Valentino, conocido por sus covers con el violín, al que acompañará Richy Vuelcom, y para el domingo la performance de la diseñadora gráfica Helena Paradiso que personalizará con su arte el equipo de esquí de quien quiera.

Otras terrazas de Grandvalira que también prometen un gran ambiente durante toda la jornada de esquí son el In The Snow Veuve Clicquot (El Tarter), la Vermutería Petroni (Soldeu), el Refugio de Pessons (Grau Roig), o la terraza San Miguel (Pas de la Casa), entre otras muchas. En cuanto a Pal Arinsal, se podrá vivir un gran ambiente en las terrazas del Niu, el Chiringuito o el Coll de la Botella, mientras que en Ordino Arcalís destacan las terrazas de La Coma, Planells o el Refugio de las Portelles, entre otras.

L’Abarset se prepara para un nuevo fin de semana de infarto con otra edición del Brunch Electronik para este viernes 16 de febrero con Miss Monique y Jan Blomqvist, para la que ya se han agotado todas las entradas desde hace días. Tampoco quedan ya entradas para la sesión del sábado en la que el barcelonés Paco Osuna presentará su marca Now Here acompañado por Rafa Barrios y Manu González en la cabina. La fiesta seguirá, un sábado más, con The Peak, el after party que permite seguir disfrutando en el local hasta las 2 de la madrugada. Cerrará la semana, como cada domingo, la “Friends & Family We Love 80's & 90's” que invita a toda la familia a disfrutar de los ritmos de aquellas décadas a toque de DJ.