Una tiktoker descubre que no existe (y nunca ha existido) por el registro de nacimiento

¿Qué pasaría si acudes al registro civil en búsqueda de un documento que certifique tu nacimiento, y descubres que no existes y nunca has exisitdo de forma oficial? La tiktoker @janierrando ha compartido su historia en esta popular red social y nos ha dejado con la boca abierta. Es sorprendente que siendo ya mayores de edad, haya personas que descubran su inexistencia en un organismo tan importante como el Registro Civil

"No existo, no estoy registrada en el Registro Civil. No hay registro de mi nacimiento ni de mi existencia", explica la joven en su publicación de TikTok, vídeo que a fecha de hoy acumula casi 80.000 likes y más de 1.400 comentarios. Además, bromea con la situación que le ha tocado vivir: "esto da para película de Berlanga". Ahora bien, ¿qué le ha ocurrido?

Un día descubrió que la fecha de nacimeinto estaba errónea en el registro civil, justo cuando tuvo que hacerse el DNI a los 14 años. La joven lo comentó, pero el trabajador le dijo que la fecha del registro era la correcta. Desde entonces, no se preocupó por este 'error', bastante más común de lo que aprece.

En estos momentos, cuando la tiktoker tiene 34 años, "llevo un año intentando contactar con el registro civil de Valencia pero no cogen el teléfono". Tampoco le responden vía online porque su nombre, Jana Errando, no consta en el registro civil. Cuando por fin consigue acceder al organismo a través de su tía, se da cuenta de que su apellido estaba mal escrito (Jana Errado): "mi padre cuando fue a inscribirme en el registro, el señor del registro civil de Valencia estuvo cuestionando a mi padre si Jana era un nombre real o era un nombre inventado. Ese mismo señor, en vez de poner Errando, escribió Errado".

El segundo apellido también estaba mal escrito, en vez de Monje, aparece en el registro civil Monge, por lo que a estos dos fallos garrafales se le suma un tercero: la fecha de nacimiento era 12 de diciembre de... 1.900. O eso parece, porque el año no se lee correctamente. Ahora está a la espera de que una jueza pueda establecer el método de recuperar su 'existencia'.