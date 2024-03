Las estaciones de Grandvalira Resorts ofrecen las mejores condiciones de la temporada

Después de las nevadas que han caído en Andorra en las últimas semanas, las estaciones de Grandvalira Resorts encaran este fin de semana con las mejores condiciones de nieve de toda la temporada. Los equipos de terreno siguen realizando una excelente labor para poner a punto las pistas y aumentar el área esquiable disponible, que actualmente es de más de 270 km entre las tres estaciones. De esta forma, Grandvalira cuenta con más de 180 km esquiables, con 120 pistas abiertas para todos los niveles y espesores de nieve en la estación que llegan hasta los 140 cm. Por su parte, Pal Arinsal tiene el 100% de las pistas abiertas y espesores de hasta 115 cm de nieve acumulada, mientras que Ordino Arcalís cuenta con el 96% del dominio operativo y espesores de hasta 170 cm.

Apertura de La Capa en Arinsal

La previsión meteorológica apunta a más precipitaciones para los próximos días, por lo que Grandvalira prevé seguir aumentando los kilómetros disponibles, mientras que Pal Arinsal y Ordino Arcalís podrán seguir manteniendo un estado óptimo con el dominio a pleno rendimiento. En este sentido, el sector Arinsal prevé abrir este domingo La Capa, algo particular, ya que se abre en momentos de muy buenas condiciones de nieve dado que no cuenta con ningún innivador de nieve de cultivo. Esta pista negra sale desde más de 2.560 metros de altitud, lo que permite realizar la bajada con más desnivel de toda Andorra enlazando diferentes pistas, con más de 1.000 metros de desnivel hasta la base de la pista Les Marrades, situada a 1.550 metros de altitud.

Actividades para todos los gustos

Las actividades en las estaciones de Grandvalira Resorts están funcionando a pleno rendimiento, de forma que la jornada se puede completar con grandes experiencias tanto si se es esquiador como si no. Los amantes de la nieve pueden disfrutar del servicio Primera Nieve, que permite gozar de las pistas antes de que abran las estaciones y ser así el primero en deslizarse por la nieve fresada. O, si al finalizar la jornada no se ha tenido suficiente, se puede seguir disfrutando del esquí con la pista nocturna del Pas de la Casa, incluida en el forfait. Los más aventureros pueden optar por una salida en moto de nieve en el sector Grau Roig de Grandvalira y aprovechar el paraje recién nevado que ofrecen actualmente las estaciones, o hacerlo en mushing –trineos tirados por perros– si se busca una experiencia nórdica y glamurosa, tanto en el sector Grau Roig como en el sector El Tarter. Las salidas con los Grandvalira Mountain Guides o los guías del Adventure Center, tanto en raquetas como en esquí de montaña, son también una buena oportunidad para descubrir el entorno de las estaciones con excursiones sorprendentes. En este sentido, cabe recordar que todas las estaciones de Grandvalira Resorts disponen de una gran diversidad de circuitos señalizados para ambas modalidades: esquí de montaña y raquetas.

Las familias pueden encontrar un espacio extra de diversión en el Mon(t) Magic Family Park de Canillo, donde destacan el Màgic Gliss, un largo tobogán de montaña de más de medio kilómetro de recorrido, y la tirolina, que toma velocidades de hasta 80 km /h mientras cruza el valle. En Pal Arinsal, continúan los clásicos que nunca fallan, como la pista de trineos, las tirolinas Kid's Zip y Big Zip o el Big Airbag.

Música, après-ski ¡y una nueva Bresh!

Las terrazas de las estaciones ofrecerán, como viene siendo habitual, música y buen ambiente para las pausas entre bajada y bajada. El Cala Bassa Costa Rodona del Pas de la Casa ofrecerá una nueva fiesta Brugal donde músicos instrumentales electrónicos, en este caso de piano, se complementan con una base de DJ para ofrecer una experiencia al más puro estilo Ibiza. El IQOS Terrace en Soldeu ha preparado para este fin de semana una experiencia en dúo de voz y saxo en directo con Nika & Yabloko para el sábado y una performance original con el ilustrador Joel Miñana, que hará gala de sus reconocidos trazos rápidos para mostrar la realidad. Ambas actuaciones acompañadas, como no podía ser de otra forma, del DJ John Holt, que estará amenizando todas las jornadas de la semana en la terraza. La visita a Grandvalira tiene otras paradas obligatorias como la terraza del In The Snow Veuve Clicquot (El Tarter), la Vermutería Petroni (Soldeu), el Refugi de Pessons (Grau Roig), o la terraza San Miguel (Pas de la Casa), entre otras muchas, donde no falta nunca el buen ambiente y la buena comida.

En cuanto a Pal Arinsal, las terrazas del Niu, el Xiringuito o el Pla de la Cot también dispondrán de DJ para amenizar los ratos de descanso, mientras que en Ordino Arcalís destacan las terrazas de La Coma, Planells o el Refugi de las Portelles, entre otros. Además, si la meteorología lo permite, la Terraza Kokoi del Hortell también contará con animación con un DJ residente los sábados de 15 h a 17 h.

L’Abarset, el templo del après-ski, arranca el viernes con una nueva Bresh, “la fiesta más linda del mundo”, donde los DJ hacen vibrar el local sin pausa enlazando éxito tras éxito. El sábado llega el tinerfeño Héctor Couto, que pinchará el peculiar estilo techno-house que le ha hecho famoso.

Disfrutar de la buena gastronomía

Grandvalira Resorts cuenta con cerca de 90 puntos de restauración con diferentes propuestas en las que siempre destaca el gran ambiente y la apuesta por la buena gastronomía. Algunos de los restaurantes clásicos que uno no puede perderse durante su visita a Grandvalira son el Racó de Solanelles, que este año ha reformado la terraza, el Llac de Pessons, la Arrocería Pi del Migdia, el Vodka Bar o el Wine & Meat by Jean Leon. Este año se ha inaugurado el bulthaup Grau Roig, un tubo de vidrio con una capacidad máxima de 16 comensales que conforma una de las propuestas más diferentes en cuanto a restauración.

Los restaurantes el Coll de la Botella y el Pla de la Cot son también una referencia gastronómica en Pal Arinsal, que se completan con la oferta del Terroir, el Niu y el Xiringuito, mientras que en Ordino Arcalís el restaurante por excelencia, si se quiere disfrutar de una buena cocina de altura y autóctona, es La Coma.

La gran mayoría de los restaurantes de Grandvalira Resorts ofrecen la opción de cenar, una experiencia en medio de las montañas que permitirá disfrutar del espectacular cielo estrellado andorrano y que es necesario reservar previamente.