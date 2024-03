Segarra: “El esquí no solo debe ser nuestro atractivo en invierno”

A Antoni Segarra (Esplugues de Llobregat, 1966), presidente de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, le gusta la nieve. Y esquiar. No en vano empezó con 18 años junto a su grupo de amigos de la UEC. Así que hablar con él de esquí y montaña es todo un placer, más conociendo su trayectoria profesional en la empresa privada como directivo en compañías como PepsiCo.

¿Qué visión estratégica tiene para el desarrollo de las estaciones de esquí que gestiona FGC?

Tenemos que dar respuesta a la nueva situación y hay dos palabras que decimos mucho y engloban muchas cosas: desestacionalizar y diversificar. Diversificar quiere decir que en invierno no solo el esquí sea el atractivo y se abre una puerta con la llegada de otras propuestas como conciertos, como los que hacemos por la tarde-noche en Los Alabaus en La Molina, alquiler de bicicletas en verano, que haya muchas actividades diferentes que permita al visitante realizar otras actividades si no hay mucha nieve. Y por otro lado muchas más actividades en verano. Podemos tomar como ejemplo Vall de Núria; la gente va allí por mil cosas, excursiones, relax…

Seguiremos mejorando la innovación de cultivo porque nuestra política desde FGC es que las estaciones de montaña seguirán existiendo y con el mismo modelo que ahora. Lo haremos mejor, nos adaptaremos, seremos más eficientes energéticamente… La idea no es desaparecer, al contrario, es continuar porque todos los beneficios que aportan a sus zonas de influencia y a los propios visitantes por conocimiento de la naturaleza, el deporte… Como empresa pública es lo que tenemos que hacer.

¿Qué balance hace hasta ahora de su periodo de presidencia?

Lo tiene que preguntar a mi equipo cuando yo no esté (ríe). Me encontré unos equipos que saben mucho, con las ideas claras y que iban por la dirección correcta. Me he esforzado más en la creación de equipos, cambiar la cultura de la empresa, las dinámicas, para poder trabajar de una manera más moderna en temas de comunicación con trabajo transversal para ser más eficientes, buscar sistemas nuevos que aceleren los procesos. Creo que estamos avanzando, es uno de los retos.

Además, esta temporada cuentan con la iniciativa Laboratori de la Neu.

El cambio climático nos traerá episodios de temperaturas más altas y menos franjas para producir nieve de cultivo por la noche. Las precipitaciones son más irregulares. Y nos hemos de adaptar. Este año, y los últimos, han sido de sequía. Con el Laboratori de la Neu queremos aprovechar las tecnologías y la ciencia para actuar en esta situación. Ya somos más eficientes, tanto al producir nieve como al trabajar las pistas. Hemos tenido la oportunidad de formar parte del Laboratori de la Neu que lidera el Centro Superior de Investigaciones Científicas y la empresa Tecnoalpin, uno de los productores de cañones más importantes del mundo.

¿Cómo funciona?

La idea es realizar una mezcla determinada de feldespato con el agua, que es arena, está en la naturaleza, no es artificial, cuando hace la nieve. Cuando lanzas al agua con el aire hace un copo mucho más grande porque ese copo se crea alrededor de una micropartícula y esta es más eficiente. Con 300 gramos de feldespato nos da para un cañón toda la temporada. Nos permite hacer mucha más nieve a la misma temperatura o a temperaturas más altas y hacer nieve que de otra manera no podríamos. Podremos producir nieve a 3 o 4 grados positivos si las condiciones de humedad son las correctas.

¿Cuál es el camino del Laboratori de la Neu?

Hemos instalado unos cañones en una pista de pruebas en La Molina para probar durante esta temporada, ampliarlo a otras estaciones para más pruebas la próxima temporada y tener la tecnología desarrollada en dos o tres años. No nos hace falta una gran ingeniería ni cañones completamente nuevos si no encontrar cómo se hace la mezcla más eficiente. Y una vez funcione ellos (ndr: Tecnoalpin) lo comercializarán para todas las estaciones del mundo. Igual en los próximos años nos tendremos que acostumbrar a tener unas pistas en perfecto estado pero en un entorno más verde.

Gestionar estaciones con personalidades tan diferentes no ha de ser fácil.

Complicado no es, es divertido. Entendemos las estaciones según el tipo de turismo: Port Ainé tiene el hotel en pistas de manera que puede ser una estación muy familiar, Vall de Nùria es cercana a Barcelona y te ofrece otras más actividades que esquiar. La Molina es muy familiar y próxima a Barcelona pero familiarizada con el deporte, no solo de élite sino aficionado y también en deporte adaptado donde somos los números uno. En Espot tienes unas de las mejores pistas negras del Pirineo. Boí Taüll es una estación que es paisaje, permite disfrutar del espacio y del románico de la Vall de Boí, además del esquí de montaña pues hemos hecho la Copa de Mundo de Skimo.

¿Qué papeles juegan las estaciones en la dinamización de sus áreas de influencia?

Igual la gente se puede preguntar qué tienen que ver FGC y las estaciones. El origen de la primera estación, de Vall de Núria, era una estación que tenía ferrocarril y pasó a ser gestionada por FGC. La Molina fue la segunda y un modelo de éxito; y nos convertimos especialista. Tal vez fue un tema casual porque si no hubiese existido Vall de Núria jamás Ferrocarrils hubiese tenido la gestión. Las estaciones funcionan como negocio si tienes una promoción inmobiliaria potente alrededor, al principio o durante. Y funcionan por las externalidades, no por los forfaits que vendan; funcionan por los restaurantes, las escuelas de esquí, los alquileres, hoteles… Así van facturando. Si no tienes todo esto tienes que ser pública y nosotros todo lo que hacemos es dar esta actividad al territorio. No tenemos hoteles, ni restaurantes ni escuelas de esquí. Tenemos un estudio de la UPF que de media somos el 12% de PIB de la comarca y en invierno llegamos al 30%. Somos motor, somos conscientes y continuaremos así.

Desde hace años trabajan para reducir el impacto medio ambiental. ¿Puede explicar parte de estas medidas que están implementando?

Geotermia en Vall de Núria, aerotermia en el Parc del Montsec, que es el segundo equipamiento más visitado de Lleida por detrás solo del de La Seu d’Urgell. Cubiertas térmicas en los hoteles de Port Ainé y Vall de Núria, placas solares en La Molina, en Espot y en Port Ainé tenemos otro proyecto de placas con el Consell Comarcal. Ser más eficientes a nivel energético, mejorar la gestión del agua. Las máquinas pisaniveves, por ejemplo, son el doble de eficientes que hace diez años y ya tenemos una máquina quitanieves híbrida en La Molina.

¿Qué papel juega la competición en las estaciones de FGC?

Hay muchos niveles de competición y esto es muy importante. La competición que vemos en la televisión, la internacional, da relevancia unos deportes como el esquí de montaña y es un escaparate para las estaciones. Lo ves y dices “que chulo, igual voy a conocerla algún día”. Pero sobre todo lo importante son todas las competiciones que hay por debajo en todos los niveles porque hacemos muchas competiciones a nivel infantil y comarcal; traes gente y creas afición. Y el deporte adaptado también somos la referencia; hace 25 años que apenas se hablaba pero hay un gran colectivo que les abres la puerta a practicar el deporte que no tenían.

¿Cómo ve el esquí en Catalunya en la próxima década?

Las mejoras tecnológicas han de permitir que los deportes de invierno se sigan practicando, como hemos dicho, en pistas con buenas condiciones y un entorno un poco verde. Hay futuro y hay que seguir apostando. Sí es verdad que el cambio climático te crea unas incertezas a la hora de calendarizar. También tengo que decir que estamos acogiendo muchas pruebas y entrenamientos de otras estaciones que no están tan preparadas ante la falta de precipitaciones.

¿Cómo está el acuerdo entre La Molina y Masella?

También necesitamos mejorar el dominio esquiable La Molina-Masella e ir más allá de la telecabina Alp 2.500, trabajar conjuntamente porque a la gente le gusta y busca mucho un dominio esquiable grande. Si nuestros competidores lo tienen, lo tenemos que poder ofrecer. En este sentido, ahora tenemos un convenio con Masella para seguir avanzando y la idea es acabar trabajando conjuntamente, no sé el modelo pero sí trabajar juntos.

¿Qué proyectos tienen para dinamizar el verano?

Este verano Boí Taüll tendrá la tirolina más larga de Catalunya. También hay un proyecto que me hace mucha ilusión que se llama Vallter 365. Se trata de una telecabina desde abajo el pueblo de Set Cases hasta arriba la estación, aunque es caro. Este proyecto engloba muchas cosas ya que es un atractivo turístico porque atraviesa una zona preciosa, nos permite cerrar la carretera de acceso al tráfico y que solo sea de cicloturismo y eliminar los parkings de arriba. Además, la telecabina puede subir hasta la cota máxima de la estación en dos fases. Es un atractivo turístico en verano, mejora mucho el servicio en invierno y nos permite ofrecer más actividades como el descenso de bicicletas como en La Molina y excursiones en bicis eléctricas.

En suma, el objetivo es convertir las estaciones de montaña en estaciones de actividades diversas, lúdicas, gastronómicas… y además es que puedas esquiar. Tenemos que trabajar en nuestras estaciones para que haya una oferta gastronómica potente y de calidad, y variada en el nivel precio.