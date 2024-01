Los Jaguars se quedan fuera de los 'playoffs' tras la derrota ante Titans, que clasifica a Steelers y Bills

Los Tennessee Titans superaron este domingo 28-20 a los Jacksonville Jaguars, dejándolos fuera de los 'playoffs', con un resultado que sirvió para que los Pittsburgh Steelers y los Buffalo Bills amarraran su clasificación para los mismos en la Conferencia Americana (AFC) en la semana 18, última de la temporada regular de la NFL, la liga profesional de fútbol americano.

Los siete equipos clasificados para los 'playoffs' en la AFC son los Baltimore Ravens, los Miami Dolphins, los Kansas City Chiefs -que defienden título-, los Houston Texans, los Cleveland Browns, los Buffalo Bills y los Pittsburgh Steelers.

Los Jaguars, que si vencían a Titans conseguían su pase, acabaron con una derrota que los dejó con marca de nueve victorias y ocho derrotas, que abrió el camino a los Bills, con un balance de 10-6, que más tarde se enfrentarán a Miami Dolphins; y a los Steelers, con uno de 10-7, que el sábado pasado superaron a los Ravens.El quarterback Trevor Lawrence tuvo una mala actuación con Jaguars; sumó dos pases de anotación y dos intercepciones que fueron determinantes en la caída de su equipo.

En otro partido, los Tampa Bay Buccaneers obtuvieron el título de la división Sur de la Conferencia Nacional (NFC) gracias a su victoria de 9-0 sobre los Carolina Panthers, el peor equipo de la NFL; que terminó la temporada con un balance de 2-15.

Para los Bucs, que acabaron con récord de 9-8, fue el tercer título del Sur de la NFC en fila y el sexto en su historia.En este partido Derrick Brown, de Panthers, llegó a las 103 'tackleadas' en la temporada, un nuevo récord para un 'linebacker' (defensivo) en la historia de la NFL.

También este domingo, los New Orleans Saints (9-8) derrotaron por 48-17 a los Atlanta Falcons (7-10), resultado con el que mantuvieron sus opciones para clasificarse para la 'postemporada.

En otros partidos, los ya eliminados Cincinnati Bengals (9-8) triunfaron con marcador de 31-14 sobre los Cleveland Browns (11-6), que ya están clasificados; los Detroit Lions (12-6), que luchan por terminar como el segundo mejor de la NFC, superaron por 30-20 a los Minnesota Vikings (7-10), que se quedaron fuera de 'playoffs'.

En partido de equipos eliminados, los New York Jets doblegaron por 3-17 a los New England Patriots en el que podría ser el último partido del muy exitoso entrenador Bill Belichick al frente de los Pats.Belichick, que en lo que va de siglo guió a New England a ganar seis Super Bowls, cerró la temporada con cuatro partidos ganados y 13 perdidos.

Resultados de la semana 18 de la NFL:

Ravens 10-17 Steelers y Colts 19-23 Texans, Bengals 31-14 Browns, Lions 30-20 Vikings, Titans 28-20 Jaguars, Patriots 3- 17 Jets, Saints 48-17 Falcons, Panthers 0- 9 Buccaneers