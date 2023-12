La conexión Tagovailoa-Hill ilumina a los Dolphins en su triunfo en Washington

Los Miami Dolphins se impusieron este domingo con comodidad a los Washington Commanders (15-45) en un partido de la semana 13 de la temporada 2023 de la NFL Washington, con su cuarta derrota seguida, es el último de la división Este de la Conferencia Nacional (NFC), con un balance de cuatro partidos ganados y nueve perdidos.

Los Miami Dolphins se impusieron este domingo con comodidad a los Washington Commanders (15-45) en un partido de la semana 13 de la temporada 2023 de la NFL, la liga profesional de fútbol americano, en el que demostraron su potencial ofensivo liderados por la conexión formada por Tua Tagovailoa y Tyreek Hill.

Los Dolphins, con su tercera victoria consecutiva, siguen líderes de la división Este de la Conferencia Americana (AFC) con nueve triunfos y tres derrotas, el mejor balance para los de Miami desde 2001 con el que están luchando por las primeras plazas del 'playoff'.

Washington, con su cuarta derrota seguida, es el último de la división Este de la Conferencia Nacional (NFC), con un balance de cuatro partidos ganados y nueve perdidos.

Tua Tagovailoa jugó con mucha confianza y acumuló 280 yardas en 18 pases de 24 intentos, entre ellos 2 pases de anotación. Además, el quarterback hawaiano no sufrió ninguna captura ni interceptación.

TUA TO TYREEK AGAIN. 60-YARD TD. 📺: #MIAvsWAS on FOX 📱: Stream on #NFLPlus https://t.co/xvCjbLUIcN pic.twitter.com/IK98vuCTEI

Sam Howell, de los Commanders, anotó los dos 'touchdowns' de su equipo, pero sólo acumuló unas discretas 127 yardas en 13 de 23 intentos de pase. Sufrió, además, una interceptación que le costó a los Commanders un 'touchdown' en contra y tres bloqueos con los que perdió 20 yardas.

En su primera oportunidad en ataque, los Dolphins protagonizaron una jugada explosiva de 78 yardas que culminó con una anotación de Tyreek Hill a pase de Tagovailoa y puso la ventaja inaugural del partido 0-7.

En su siguiente drive tras frustrar el ataque de los Commanders, los Dolphins ampliaron su ventaja a 0-10 gracias a un gol de campo de Jason Sanders desde 49 yardas.

Los de Miami no dieron tregua a los Commanders y Andrew Van Nigel anotó otro 'touchdown' tras interceptar un pase de Sam Howell en las 32 yardas para poner el 0-17 en los últimos instantes del primer cuarto.

Howell scrambles for his second rushing TD today



📺: #MIAvsWAS on FOX

📱: Stream on #NFLPlus https://t.co/xvCjbLUIcN pic.twitter.com/CPyAQblXLO