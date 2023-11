La 'era Wembanyama' es inevitable

El jovencísimo jugador de 19 años firmó su primera gran actuación en la liga con su mejor registro anotador Tuvo una noche histórica con 38 puntos y 10 rebotes en la victoria de su equipo en Phoenix

Victor Wembanyama firmó este jueves su primer gran recital en la NBA con 38 puntos ante los Phoenix Suns mientras que Paolo Banchero, otro joven con mucho futuro, le dio el triunfo a los Orlando Magic frente a los Utah Jazz con una canasta a falta de solo 15 segundos.

38 puntos (15 de 26 en tiros, 3 de 6 en triples), 10 rebotes, 2 asistencias, un robo y 2 tapones. Esa es la impresionante hoja de servicios con la que Wembanyama selló su primera noche de ensueño en la NBA y que sirvió además para que los San Antonio Spurs ganaran por segunda vez en tres días a los poderosos Suns. Fue una actuación memorable, de las que no se olvidan.

EVERY HIGHLIGHT from Victor Wembanyama's dominant night in the Spurs' W 🎬



38 PTS (career-high)

10 REB

2 BLK