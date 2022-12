Wembanyama cierra el 2022 por todo lo alto

El futuro número 1 del próximo Draft de la NBA firmó 27 puntos y 12 rebotes para ser elegido MVP en el All-Star de la liga francesa La repercusión del francés es tan grande que la NBA, en un hecho sin precedentes, decidió retransmitir gratis todos sus partidos

Todas las franquicias de la NBA esperan con los brazos abiertos al futuro número 1 del próximo Draft, Víctor Wembanyama, que ha cerrado el 2022 por todo lo alto. La realidad es que lleva todo el año encadenando exhibición tras exhibición y, el pasado jueves, en el All-Star de la liga francesa, no fue una excepción y fue elegido MVP del encuentro.

Aunque se tratase de un partido amistoso, Wembanyama se apuntó 27 puntos y 12 rebotes para coronarse MVP de All-Star galo y cerrar un 2022 que parece que quedará en nada con lo que se espera de él en 2023.

El 'fenómeno Wembanyama' despierta pasiones. A sus 18 años y con una estatura de 2,20 metros hace cosas insólitas para su edad y, especialmente, para su complexión física. En la liga francesa, una de las más competitivas de Europa, promedia 22,7 puntos y 9 rebotes por partido.

En 2023 cerrará su etapa en Francia y pondrá rumbo a la NBA. El equipo que se lo lleve tendrá en sus manos a un jugador que puede dominar la liga si está bien rodeado. Por ahora, los mejores posicionados son los Detroit Pistons, según los expertos.

Dar el salto a la mejor liga de baloncesto del mundo son palabras mayores. Sin embargo, asegura que no le afecta la presión: "No me inquieta lo que dicen de mí. Son jugadores que he visto e idolatrado toda la vida", reconoció.

La histórica decisión de la NBA

En el mes de octubre, la NBA tomo una decisión sin precedentes: retransmitir gratis todos sus partidos con el Boulogne-Levallois de la liga francesa a través de la nueva aplicación de la competición.

Que la mejor liga de baloncesto del mundo haga tenga esta iniciativa por un jugador es un gran indicio de lo que puede llegar a representar. El pasado de septiembre pudieron disfrutar de su baloncesto en dos partidos ante los Ignite de la G-League. Sus promedios en esos duelos hablan por si solos: 36,5 puntos, 7,5 rebotes, 2 asistencias, 4 tapones y 22/44 en tiros de campo.